Armáda chce letos nabrat 2200 nových vojáků. Počet mladých lidí, ze kterých může vybírat, ovšem klesá

Armáda stárne a roste i věk nových rekrutů. Věkový průměr v armádě je necelých 37 let, nováčkům je 26. Armáda chce stále nabírat víc lidí a naráží na demografický vývoj v České republice, kdy mladých lidí je v současnosti o půl milionu méně než v roce 2001. Pomoct by mohly ženy. Vojákyň je teď v armádě ale pouhých 12 procent. Působí v tuzemských posádkách i v zahraničních misích. Praha 12:16 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až 40 procent uchazečů o práci v armádě neprojde zdravotními testy, další část adeptů nezvládá testy fyzické zdatnosti. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bylo fakt těžké poslouchat od žen, že byly znásilněné, že rebelové prostě vlétli do vesnice a odvlekli jim muže. Chtěli za to výkupné, oni na to nemají peníze. Když kladou odpor, tak je třeba i zabijí nebo alespoň znásilní. Někdy to bylo opravdu psychiky náročné srovnat se s tím, že vojenský pozorovatel je od sběru informací,“ popisuje Radiožurnálu kapitánka Jana Poláčková, která byla rok na pozorovatelské misi OSN v Kongu.

To, že je žena, jí v tomto případě pomohlo. „Organizace spojených národů relativně hodně lpí poslední dobou na genderové vyváženosti. To usnadnilo moji cestu. Byť jsem na začátku nesplňovala všechny parametry ideálního kandidáta pro vyslání do mise OSN, přesto jsem byla nominovaná,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Počet mladých lidí, ze kterých může armáda vybírat, podle demografických dat klesá, věkový průměr nových rekrutů naopak stoupá. Co s tím chce armáda dělat, zjišťovala Jana Magdoňová

Armáda má v současnosti necelých 22 tisíc vojáků, letos by chtěla nabrat dalších 2200. Využívá k tomu nejrůznější náborové akce, poslední byla tento týden v jednom z pražských obchodních center. Jak ale ukazují odpovědi zúčastněných žen a dívek, do armády se zrovna nehrnou.

Podíl žen v armádě se zvyšuje těžko i kvůli profesím, které teď hledá. „Nabízíme spíše technické profese. K tomu ženy úplně neinklinují,“ vysvětluje generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka generálního štábu.

I proto si chce armáda tyto profese vychovávat sama, na vojenské střední škole od září otevře nový obor. „Máme v současné době dva obory, je to vojenské lyceum a elektrotechnika. V letošním roce bychom rádi otevřeli ještě pobočku této střední školy v Sokolově, kde by byl obor strojírenství,“ dodává Šmerdová.

Nedostatek důstojníků

I na vojenské střední škole ale převládají studenti - z 380 žáků je dívek asi 80. Navíc má teď armáda problém s nedostatkem důstojníku. Ty vyšší nenabírá.

„Nabíráme důstojníky přímo z civilu, kteří jsou absolventi vysokých škol a mají vysokoškolské vzdělání, které školíme v důstojnických kurzech. Poměr přísunu mladých důstojníků do armády z Univerzity obrany a náborech je dnes v podstatě stejný,“ uvádí náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Přes 80 českých vojáků dostalo ocenění za působení v zahraničních misích Číst článek

Množství lidí, ze kterého si nejen armáda ale i policie nebo hasiči budou v dalších letech vybírat, dál klesne až o 200 tisíc lidí. „Počet obyvatel ve věku 18 až 30 let bude ještě dále klesat, a to zhruba do poloviny 20. let,“ říká Jana Křesťanová z Českého statistického úřadu.

Do náboru tak bude muset armáda víc investovat. „Na to, abychom měli ze vstupu dostatečný počet zájemců, musíme každý rok vynaložit větší a větší úsilí,“ dodává generálka Lenka Šmerdová.

Navíc až 40 procent uchazečů o práci v armádě neprojde zdravotními testy, další část adeptů nezvládá testy fyzické zdatnosti.