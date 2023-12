Zelená energetika? Cena elektřiny bude proměnlivá, v letní poledne ale bude zadarmo, domnívá se expert

Největší pobídkou pro dekarbonizaci je podle generální ředitelky Mezinárodního měnového fondu Kristaliny Georgievové zvýšení ceny emisí uhlíku. Uvedla to na klimatické konferenci COP28, která se koná v Dubaji. Tam se na 117 vlád se také zavázalo do roku 2030 ztrojnásobit obnovitelné zdroje. „Odchod od fosilních paliv skutečně není v následujících 10 až 15 letech technologicky možný,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Ondráš Přibyla. Interview Plus Praha 20:55 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud myslíme vážně, že v roce 2050 má nastat uhlíková neutralita, tak je třeba snížit jejich spotřebu na zlomky procent té současné,“ upozorňuje Přibyla (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Má to váhu, ta ale nespočívá v tom, že se to oznámí na globální konferenci, ale že součástí toho je realistický plán, jak toho dosáhnout. A implementace toho plánu znamená, že je třeba toho odpracovat mnohem víc,“ zdůrazňuje Přibyla z organizace Fakta o klimatu.

Pozastavuje se přitom nad tím, že se k plánu nepřihlásily Čína a Indie, které přitom ke ztrojnásobení obnovitelných zdrojů směřují, a lze prý očekávat, že oba státy tohoto cíle nejen dosáhnou, ale také ho překonají.

Hned první den konference se podařilo dosáhnout významné dohody o zřízení fondů na ztráty a škody. Součástí jsou i detaily toho, jak se bude financovat a kdo do něj bude mít přístup. Podle Přibyly bude ale nejdůležitější dohoda v závěrečném textu konference, který by měl být hotový do deseti dnů.

„Ta se rodí složitě, protože se na ní musí shodnout skoro dvě stovky států světa. Spojené arabské emiráty navrhují základní text, který má okolo 30 stran se spoustou podsekcí, na kterých mohou vzniknout dohody. Ostatní země v něm dělají závorky a uvádějí, s čím nesouhlasí. A vyjednavači se snaží najít shodu,“ popisuje.

Mezinárodní dohoda je zároveň jen obtížně vymahatelná, a to jen prostřednictvím diplomacie a apelování na plnění slibů. „Nemáme žádného globálního policajta, který by mohl něco vymáhat, takže vymáhací mechanismus je založen pouze na dodržování slibů a férovém hraní,“ dodává.

Elektřina zadarmo

Očekává se, že v závěrečné dohodě bude vytyčen cíl na úplné vyřazení fosilních zdrojů, Přibyla ovšem připouští, že totéž se očekávalo už od několika předcházejících konferencí o klimatu. Brání tomu státy, které jsou na fosilních palivech a jejich vývozu závislé.

„Odchod od fosilních paliv skutečně není v následujících 10 až 15 letech technologicky možný. Ale pokud myslíme vážně, že v roce 2050 má nastat uhlíková neutralita, tak je třeba snížit jejich spotřebu na zlomky procent té současné,“ upozorňuje Přibyla.

Premiér Petr Fiala (ODS) na konferenci v Dubaji prosazoval rozvoj jaderné energetiky. Podle Přibyly jde v dlouhodobém horizontu o dobrou strategii, v nejbližších 10 až 15 letech ovšem žádné nové jaderné elektrárny u nás ani kdekoli ve světě nepostavíme.

Jedním z nejdůležitějších bodů klimatické konference je Triple Nuclear Energy Declaration. Společně s dalšími dvaceti státy jako například jsou USA, UK, Francie a Švédsko chceme, aby se do třiceti let ztrojnásobil počet jaderných zdrojů.



Jeste před pár lety by byl takový krok… pic.twitter.com/11kJdoVg4g — Petr Fiala (@P_Fiala) December 2, 2023

Bezprostředně je proto třeba dělat víc pro rozvoj obnovitelných zdrojů a energetiky, která je dokáže co nejlépe využít. „Cena elektřiny bude proměnlivá, bude záviset na denní a roční době. Prakticky jistě směřujeme k tomu, že v létě přes poledne bude nulová,“ uvádí expert.

Přes noc a v zimě pak bude cena určována cenami fosilních paliv, to by ale měl být jen přechodný stav. Ve zcela dekarbonizované ekonomice by cena elektřiny mohla být podobná, jako je nyní.

„Ne tak levná jako před válkou na Ukrajině. Ale pokud nenastanou nějaké nepředpokládané okolnosti, tak bychom už neměli mít ceny elektřiny jako v létě roku 2022, kdy se trh zbláznil, protože tu byl nedostatek plynu,“ dodává.

Ondráš Přibyla, zakladatel think-tanku Fakta o klimatu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus. Audiozáznam je nahoře v článku.