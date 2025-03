Donald Trump naštval a aktivizoval Čechy. Na pomoc Ukrajině poslali rekordní částky

Vyhrocené jednání, ke kterému došlo v pátek v Bílém domě mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, vedlo v Česku ke zvýšenému zájmu o finanční pomoc Ukrajině. „Jak Trump vytváří veřejný tlak, tak část lidí v Česku bere do ruky kreditní karty a vytváří protitlak,“ říká pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Martin Ondráček ze sbírky Dárek pro Putina. Praha 17:09 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest proti ruskému vpádu na Ukrajinu v Praze | Foto: Tomáš Vojkovský

Nárůst darů zaznamenaly od pátečního večera sbírky Dárek pro Putina, Paměť národa, Člověk v tísni i Team 4 Ukraine. „Denně sbíráme mezi 220 až 270 tisíci korun, přičemž pátky a víkendy jsou slabší. V pátek jsem se na to díval, když Zelenskyj přijížděl do Bílého domu, bylo 199 tisíc. A poté, co televize ČT24 odvysílala záznam jejich jednání, tak trvalo 40 minut, než tam byl milion. To znamená, že za 40 minut tam nateklo 800 tisíc korun a to tempo pokračovalo. V pátek jsme si sáhli skoro na částku tři miliony korun,“ říká pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Martin Ondráček ze sbírky Dárek pro Putina.

Zvýšený zájem zaznamenal i Martin Kroupa, který je činný ve sbírkách Paměť národa a Skupina D - Drony Nemesis. „Jenom za večer se bavíme o vyšších desítkách tisíc korun,“ líčí iROZHLAS.cz.

6:35 Trump nechápe nebezpečí, které může nastolit. Putin je pro něj spojenec víc než Zelenskyj, říká ukrajinista Číst článek

„Je znát, že Češi nechtějí nechat slabšího padnout, když se k němu všichni chovají hulvátsky,“ potvrzuje pro iROZHLAS.cz zvýšený zájem i Jan Heřmánek ze sbírky Team4Ukraine. Konkrétní čísla nemá, ale nárůst je podle něj na účtu sbírky zřetelný.

O rostoucích darech mluvil pro Radiožurnál i ředitel fundraisingu Člověka v tísni Tomáš Vyhnálek. Na sbírku SOS Ukrajina za celý uplynulý týden, který začal třetím výročím ruské agrese na Ukrajinu, přišlo 20 milionů korun. „To je samozřejmě výrazný nárůst, je to dvacetkrát víc.“

Ondráček z Dárku pro Putina doplňuje, že dary nerostou jen od pátku, ale už od 19. února, kdy americký prezident poprvé uveřejnil příspěvek na sociální síti Twitter, kde kritizoval Volodymyra Zelenského. Vybraná denní suma pak vzrostla na dvoj až trojnásobek. „Z naší strany do Bílého domu posíláme písničku,“ dodává.

Zvýšený zájem pokračuje podle Ondráčka i v sobotu. „Jsou dvě hodiny odpoledne a od půlnoci máme v součtu na všech sbírkách částku 2 800 000 korun. To je před náma ještě deset hodin dnešního dne. Můj odhad je, že za sobotu překonáme 3,5 milionu korun.“

Díky tomu se pravděpodobně ještě přes víkend podaří vybrat zbývající částka na nákup helikoptéry Black Hawk. Sbírka na nákup stroje za 70 milionů běží od listopadu 2023. „Pravděpodobně v neděli ráno oznámíme, že sbírka je hotová,“ domnívá se.

1:38 Skupina D spouští novou kampaň. Chce vybrat peníze na 100 tun plastické trhaviny pro ukrajinské vojáky Číst článek

Peníze, které lidé poslali na účet Team4Ukraine, půjdou na nákup bombardovacích dronů pro jednotky bojující v Doněcké a Charkovské oblasti a také na nákup hasičského robota pro charkovské hasiče. „Pravidelně jsou bombardovaní a dochází tam k záměrným dvojitým úderům na záchranný složky. S robotem budou moct hasit z dálky,” líčí Heřmánek.

Trump a Vance naštvali Čechy

Heřmánek i Kroupa se shodují na tom, že jednání Trumpa českou společnost aktivizovalo. „Myslím, že lidé cítí strašný hněv, že se prezident Trump a zvlášť viceprezident J. D. Vance chovali k Zelenskému tak strašně nehorázně. On přitom neříká nic jiného, jenom se drží toho, co říká poslední tři roky. Lidé si zkrátka uvědomují, že už nelze těmto partnerům věřit. Je nutné opět jako na začátku války začít skutečně pořádně pracovat, protože všichni máme obavu o budoucnost,“ uvádí Kroupa.

„Je cítit, že lidé to nechtějí nechat být a rozumějí ukrajinskému traumatu, kterým jsme si historicky taky prošli,“ dodává Heřmánek a doplňuje, že rostoucí zájem vidí hlavně v době, kdy se americký prezident Trump „projevuje jako další diktátor a ne spojenec.“

„Jak Trump vytváří veřejný tlak, tak část lidí v Česku bere do ruky kreditní karty a vytváří protitlak,“ popisuje svou zkušenost Ondráček.