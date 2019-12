Babiš k odvolání Navrátila: Brzda pro rozvoj kyberúřadu. Chtěl novou budovu a 500 zaměstnanců

Exšéfovi kyberúřadu Dušanu Navrátilovi chyběly hlavně komunikační schopnosti. Nepochopil roli úřadu a pro jeho další rozvoj by byl brzdou. Chtěl také novou budovu v Brně a 500 zaměstnanců. Tak v úterý pro Radiožurnál vysvětloval premiér a šéf ANO Andrej Babiš, proč vláda v pondělí odvolala Navrátila z funkce. Je to přitom přesně rok, co úřad vydal varování před čínskými firmami Huawei a ZTE. Podle Babiše to ale s Navrátilovým odvoláním nesouvisí. Rozhovor Praha 9:21 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a Dušan Navrátil, exšéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V úterý jste řekl, že Dušan Navrátil musí skončit kvůli špatné komunikaci a manažerským schopnostem. Člen sněmovní kontrolní komise kyberúřadu Jan Bartošek z KDU-ČSL by chtěl slyšet jasnější důvody. Můžete být tedy konkrétnější?

Vláda jednomyslně přistoupila k odvolání pana Navrátila. Nebyly o tom žádné pochybnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s premiérem Andrejem Babišem

Promiňte, ale z jakých důvodů?

Pan Navrátil se určitě zasloužil o vybudování toho úřadu, který má samozřejmě i skvělou pověst ve světě. Máme velice dobrý kybernetický zákon, který nám ostatní závidí. Ale bohužel pan Navrátil nemá dostatečné manažerské a hlavně komunikační schopnosti. Všichni ve vládě jsme se snažili nastavit nějakým způsobem spolupráci, xkrát jsme to řešili na Bezpečnostní radě státu i na vládě, ale dospěli jsme k názoru, že on už je pro další rozvoj NÚKIBu brzdou. I ty jeho představy o tom, že chce stavět novou budovu Brně a že úřad má mít 500 zaměstnanců a tak dále.

Chceme ten úřad podpořit. Chceme, aby tam měli specialisté podstatně vyšší mzdy. Ale ten problém byl hlavně v komunikaci, v nepochopení role úřadu. Představovali jsme si, že bude působit jako Nejvyšší kontrolní úřad, že nám bude dávat zpětnou vazbu u jednotlivých resortů, jak to tam vypadá s kybernetickou bezpečností a tak dále. Pan Navrátil je určitě odborník, významně se zasloužil o pověst úřadu. Nikdo nechce měnit žádné rozhodnutí, úřad je nezávislý.

Vláda odvolala ředitele úřadu pro kyberbezpečnost Navrátila, stěžoval si na něj Babiš Číst článek

NÚKIB dočasně povede statutární náměstek Jaroslav Šmíd. Jak vyberete Navrátilova nástupce?

Rozhodli jsme se, že vyhlásíme transparentní výběrové řízení, ve kterém bude sedmičlenná komise. Nabízíme dvě místa pro opozici, takže pan Bartošek tam může klidně sedět. A nominovali jsme také tři konkrétní šéfy zpravodajských služeb – Koudelku (BIS), Šimandla (ÚZSI), Berouna (Vojenské zpravodajství) – vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu a náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka.

V rozhovoru pro Radiožurnál jste před necelým měsícem řekl, že pochybujete o tom, jestli měl kyberúřad varování před výrobky Huawei a ZTE vůbec vydávat s tím, že vycházelo ze špatných předpokladů. NÚKIB ale tvrdí, že čínské firmy jsou hrozbou i dál. Máte tedy jiné informace než úřad?

V rámci varování jsme chtěli, aby pan ředitel předložil nějaké důkazy, na které se odvolával. To se nestalo.

Neřekl vám, z jakých informací vychází?

Odvolával se na naše služby, ale žádná z nich informace nepotvrdila. To rozhodnutí ale není o Huawei, prosím vás. Je potřeba také vnímat, co se děje v Evropě. Na Evropské radě jsem apeloval, aby se k tomu Evropa postavila jednotně. A vidíme, že ve Francii, Německu nebo Velké Británii a ostatních státech nemají s Huawei problém. Ale my rozhodnutí úřadu respektujeme a nikdo nepočítá s tím, že by se měnilo.

Problém ale je, že pan Navrátil, když to ministři víckrát požadovali, jim nebyl schopen říct, jakým způsobem mají realizovat zakázky. Z toho důvodu se brzdily některé projekty jako Moje daně na ministerstvu financí. Ale skutečně to nemá s Huawei nic společného.

Finanční správa vyhověla Huawei. Zrušila zakázku za půl miliardy, ze které firmu minulý měsíc vyloučila Číst článek

Budete chtít po novém řediteli NÚKIBu nějaké záruky, že varování před technologiemi dvou čínských firem nezruší?

Pověřili jsme pana Šmída, což je statutární náměstek, kterého si vybral sám pan Navrátil. A určitě je to na úřadu, nechceme mu v tomto směru nic doporučovat. Já od úřadu osobně chci, a bylo to pro mě důležité, jak se jednotliví ministři starají o kybernetickou bezpečnost. Na ministerstvu zahraničních věcí máme několik let nabourané systému a stále se to neřeší.

Potřebujeme, aby NÚKIB působil podobně jako Nejvyšší kontrolní úřad, že prověří ministerstvo, udělá zprávu, jde to na vládu, ministr se vyjádří a jsou z toho nějaká opatření a úkoly, které se sledují. Panu Navrátilovi jsem několikrát zdůrazňoval, že ten úřad je hlavně pro mě jako pro předsedu vlády velice důležitý, aby kontroloval i ministry, jestli věnují kybernetické bezpečnosti dostatečnou pozornost.