‚Buďme vzorem, jděme příkladem.‘ Huawei v Česku je podle sinologů pod vlivem komunistické strany Číny

V české pobočce společnosti Huawei funguje interní organizace napojená na komunistickou stranu Číny.

Tvrdí to sinologové projektu Sinopsis z Univerzity Karlovy, kteří upozorňují na existenci firemních výborů pro etiku a dodržování pravidel. Zástupce Huawei ale tvrdí, že jde o apolitickou záležitost.

„My straníci na sebe musíme během každodenní práce, v každé skupině, v každém týmu, brát vedoucí úlohu,“ psal v roce 2017 na fóru pro zaměstnance vedoucí jedné z českých poboček firmy.

„My straníci na sebe musíme během každodenní práce, v každé skupině, v každém týmu, brát vedoucí úlohu," psal v roce 2017 na fóru pro zaměstnance vedoucí jedné z českých poboček firmy.

Když se Radiožurnál začal o vzkazy z internetového fóra zajímat, firma je nechala z webu odstranit. Na internetovém fóru se objevilo logo výboru pro etiku a dodržování pravidel se znakem překříženého srpu a kladiva.

Výbory pro etiku a dodržování pravidel podle šéfa Huawei pro regiony střední, východní a severní Evropy Radoslawa Kedzii pomáhají zaměstnancům firmy.

„Za prvé je to hlas zaměstnanců, který může být slyšet. Je to jako interní sbírka hlasů odspodu navrch. Lidé si můžou stěžovat, vyjadřovat znepokojení. Když mají nápad, jsou vyslyšeni. Za druhé je to řízení krajanů. Protože krajani mají nárok na příspěvek na bydlení, jídlo a tak dále. A to jsou hlavní funkce výborů pro etiku a dodržování pravidel,“ uvedl Kedzia.

Členy výborů volí sami zaměstnanci ze svých řad. Podle sinologa Filipa Jirouše, který pracuje v projektu Sinopsis Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a který Čínu dlouhodobě mapuje, jsou tyto organizace s komunistickou stranou Číny propojené.

Úryvky z časopisu Huawei Nový život Komunistická strana je pokroková organizace, která si vždy zachovává vitalitu, a straníci jsou její pokrokoví zástupci. Stranické organizace společnosti Huawei zásadně přispívají k rozvoji straníků a práci na budování Strany. Aby se uzpůsobily novým podmínkám a posílily vytváření etiky a dodržování pravidel, přejmenovaly se stranické organizace na komise pro etiku a soulad. Komise je ustavena ve dvou vrstvách – komise pro etiku a soulad a výbor pro etiku a dodržování pravidel. Současně s optimalizací organizační struktury, přichází společnost s novými očekáváními a požadavky na práci stranických organizací: Stranické organizace budou mít ústřední politickou roli mezi zaměstnanci, budou udržovat obecnou stabilitu, budou ve firmě pokračovat ve vytváření prostředí dobré etiky a dodržování pravidel a chránit firemní stabilitu. všichni straníci se musí pevně chopit své práce, soustředit se na zvyšování její kvality a efektivity

všichni straníci si musí udržovat politickou zralost a bdělost, racionální vlastenectví a rozumně a legálně projevovat své názory

všichni straníci musí být poctiví, dodržovat své sliby a respektovat standardy chování zaměstnanců Huawei. Překlad a poskytnutí ukázek: Projekt Sinopsis

„Jsou to organizace, které začaly vznikat ve společnosti Huawei v roce 2012 především v zahraničí, kde do určité míry nahrazují základní organizace komunistické strany,“ říká.

Tvrzení dokládá dokumentem z roku 2012 z interního časopisu Huawei Nový život, ve kterém se píše:

„Stranické organizace společnosti Huawei zásadně přispívají k rozvoji straníků a práci na budování Strany. Aby se uzpůsobily novým podmínkám a posílily vytváření etiky a dodržování pravidel, přejmenovaly se stranické organizace na komise pro etiku a soulad. Komise je ustavena ve dvou vrstvách - komise pro etiku a soulad a výbor pro etiku a dodržování pravidel.“

‚Jděme příkladem‘

Konkrétně jednu z českých poboček ještě letos vedl Číňan Chen Yang, který je podle Sinopsis i členem čínské komunistické strany. Na internetovém fóru pro zaměstnance firmy Huawei v roce 2017 napsal:

„Buďme vzorem, jděme příkladem, my straníci na sebe musíme během každodenní práce, v každé skupině, v každém týmu, brát vedoucí úlohu. Hledat ve svém okolí příkladné jedince, pozorně odhalovat negativní nálady a nabízet vedení předtím, než negativní nálady vyklíčí.“

Na stejném fóru byla také loga výboru pro etiku a dodržování pravidel s komunistickým znakem překříženého srpu a kladiva. Když se Radiožurnál na tyto dokumenty začal ptát přímo firmy Huawei, do dvou dnů z fóra zmizely.

„Internetové fórum, o kterém se bavíme, je určené pro zaměstnance společnosti Huawei a je veřejně dostupné. Opravdu se nejednalo o oficiální materiály společnosti. V rámci této komunity, která je určena pro zaměstnance Huawei, jsme upozornili tuto komunitu na materiály a ty byly odstraněny,“ vysvětlil mluvčí firmy Pavel Košek.

‚Plní stranickou práci‘

I to jsou podle Jirouše důkazy, že Huawei není soukromá společnost nezávislá na čínském státu. „Je to tedy vlastně důkaz propojení čínské státostrany a společnosti Huawei. Předsedové těchto komisí plní stranickou práci, to znamená, že například dohlížejí na svoje zaměstnance a mobilizují je pro různé politické aktivity,“ vysvětlil.

Před výrobky firmy Huawei v prosinci loňského roku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Úřad také upozornil na čínský zákon, podle kterého musí tamní firmy spolupracovat se zpravodajskými službami.

Na aktivity Číny a jejích zpravodajských služeb dlouhodobě upozorňuje také civilní kontrarozvědka (BIS). Huawei usiluje o budování 5G sítí i v České republice, operátoři technologie zatím testují a na jaře budou dražit 5G kmitočty.

Ukázka z interního časopisu Huaweie Nový život. | Zdroj: Český rozhlas