Hasiči zasahovali u dvou požárů vánočních stromečků v Praze. Škody dosáhly půl milionu korun

Desítky lidí jsou po povodních v náhradním bydlení. ‚Každou volnou chvilku věnuji opravám,‘ říká Kováčik

„Děti to berou jako realitu. Berou to možná jako dobrodružství. Neprožívají to tak. Nepodali jsme jim to jako nějakou tragédii,“ říká Lubomír Kováčik, který žije v náhradním bydlení.