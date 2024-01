Hladiny řek klesají. Nejvyšší stupeň ohrožení zůstává na dolním Labi a Vltavě v Českém Krumlově

Hladiny řek a potoků po vydatných deštích v celém Česku v sobotu po celý den pozvolna klesaly. Nejvyšší stupeň, povodňové ohrožení, platí na Labi v Ústí nad Labem, Děčíně a Litoměřicích a znovu na Vltavě v Českém Krumlově. Na druhý stupeň klesla Vltava ve Vyšším Brodě a na stejném stupni je Ohře v Chebu. Vyplývá to z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Voda zatím nezpůsobila výraznější škody, zavřené jsou některé komunikace. Praha 20:08 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hladina Vltavy v Českém Krumlově | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dál platí povodňová výstraha. Déšť zvedl hladiny mnoha řek na konci loňského roku po svátcích. Nejvyšších hodnot dosahovaly většinou do pátku, v noci na sobotu začalo klesat i dolní Labe, kam dotéká voda z horního úseku a z přítoků. Z druhého na první stupeň kleslo nebezpečí v Pardubickém a Středočeském kraji.

V Ústí nad Labem hasiči v sobotu odčerpávali vodu z Přístavní ulice pod mostem E. Beneše, protože do protipovodňové vany začala opět pronikat voda kvůli nefunkční technologii v ovládací šachtě.

Hlavní silnice na Děčín byla zhruba na dvě hodiny uzavřená. Jiné zásahy v souvislosti s vodou hasiči v Ústeckém kraji neměli. Meteorologové předpokládají, že hladina Labe v Ústí klesne na druhý stupeň v neděli.

Uzavřena zůstává cesta z Děčína do Prostředního a Dolního Žlebu, lidé se dostanou do obcí pouze po železnici. Otevřela se komunikace od odbočky k hasičské zbrojnici v Horním Žlebu po železniční most a viadukt. Silnici město uklidilo. Připraven je Děčín okamžitě uklidit.

Hladina Vltavy v Českém Krumlově se v sobotu odpoledne znovu dostala na třetí stupeň. Situaci na řece ovlivňuje odtok z lipenské přehrady, kde se po tání sněhu a deštích v minulých dnech nahromadilo větší množství vody.

Tento stav podle mluvčího Povodí Vltav Hugo Roldána ještě nějakou dobu potrvá, ale řeka by měla stále zůstat v korytě. V Českém Krumlově řeka protéká centrem města a v její blízkosti stojí domy. Českokrumlovská radnice ve středu preventivně zabezpečila kritická místa, rozmístila kolem řeky asi 1000 pytlů s pískem. Druhý stupeň platí na Vltavě ve Vyšším Brodě.

Na Ohři zůstává druhý stupeň povodňové aktivity v Chebu. Na dalších několika místech v republice platí první povodňový stupeň.