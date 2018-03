Český Krumlov

11. 10. 2014 |Kamil Jáša, Vojtěch Bureš |Ostatní sporty

Šestatřicet kilometrů z Vyššího Brodu do Českého Krumlova a šestadvacet z Rožmberka také do českokrumlovského cíle. To je tradiční porce, kterou se loučí se sezonou vodáci. Mezinárodní závod letos přilákal reprezentanty dokonce z dvaadvaceti států celého světa.