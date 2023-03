Hradec Králové otvírá jednu z nejdražších lávek v Česku. Zaplatil za ni 175 milionů korun

103 metrů dlouhá královéhradecká lávka přes Labe je unikátní konstrukcí, ale také cenou. Na její překonání musí lidé ujít asi 140 kroků, to znamená co krok, to milion a čtvrt. Podle původních odhadů měla vyjít na pětinovou cenu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po jedné z nejdražších lávek v Česku už chodí a jezdí v Hradci Králové pěší a cyklisté

„Ta lávka bude skutečně drahá, ale za vysokou kvalitu nemůžeme chtít nízkou cenu,“ řekl při zahájení stavby před rokem a půl tehdejší primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek z ODS.

Město vybralo dodavatele až na čtvrtý pokus, předchozí tendry ztroskotaly na vysoké ceně a stavba se tak zpozdila. Nakonec zastupitelé v roce 2020 kývli na cenovku 162 milionů korun, ta se pak ještě dvakrát navýšila na konečných 175 milionů.

Pro porovnání, Pardubice zhruba před dvěma lety otevřely lávku pro pěší a cyklisty přes Labe za necelých 41 milionů korun.

Pro stavbu zvedla ruku i tehdejší opoziční zastupitelka a současná primátorka Pavlína Springerová z HDK: „Lávka bude určitě architektonickou perlou našeho města, ale faktem je, že celková cena je naprosto neúměrně vysoká.“

‚Táta hradeckých lízátek‘: Nechal jsem se tenkrát inspirovat sluncem. Chtěl jsem něco výjimečného Číst článek

Město na stavbu získalo evropskou dotaci 103 milionů korun. Unikátní je lávka svým tvarem, konstrukcí z nosných lan a vysokopevnostního betonu, ale také technologiemi. Zabudovaná čidla budou například okamžitě hlásit případné náklony. Hradec si od lávky slibuje oživení lokality Aldis a Smetanova nábřeží, které spojuje.

Podél řeky vede na pravém břehu cyklostezka. Navazující silniční cyklopruh Škroupovou ulicí, který má být jednou z hlavních cyklotepen ve městě, ale zatím neexistuje. A v ulici teď s cyklisty nepočítá ani současná dopravní úprava. Kdyby totiž pokračovali na kole Škroupovou ulicí, tak narazí na jednosměrku, kterou podle pravidel silničního provozu nesmí projet.

„Není to ještě nachystané. Lávka vlastně předbíhá budoucnost. V tuhle chvíli nemůžu slíbit, že v současném volebním období uděláme Škroupovku,“ říká náměstek primátorky Pavel Vrbický z Pirátů.

Veřejnost se po lávce oficiálně projde a projede na kole poprvé ve čtvrtek ve 13 hodin.

Královéhradecká lávka Do architektonické soutěže si město stanovilo limit nákladů na stavbu maximálně 40 milionů korun.

2014 – Odhadovaná cena 34 milionů.

– Odhadovaná cena 34 milionů. 2018 – Při získání stavebního povolení byl odhad nákladů na stavbu lávky 45 milionů korun, z nichž by většinu měla zaplatit evropská dotace.

– Při získání stavebního povolení byl odhad nákladů na stavbu lávky 45 milionů korun, z nichž by většinu měla zaplatit evropská dotace. 2019 – Odhad 48 milionů.

– Odhad 48 milionů. První tendr – Odhad 48 milionů bez DPH (60 s DPH).

– Odhad 48 milionů bez DPH (60 s DPH). Druhý tendr – Stále stejný odhad, jediná nabídka na 122 milionů bez DPH (147 s DPH).

– Stále stejný odhad, jediná nabídka na 122 milionů bez DPH (147 s DPH). Třetí tendr – Stejný odhad, jediná nabídka na 142 milionů bez DPH (172 s DPH).

– Stejný odhad, jediná nabídka na 142 milionů bez DPH (172 s DPH). 2020 poslední tendr – Město má připraveno 117 milionů, přihlásily se tři firmy, vítěz SMP CZ za 133,7 milionů bez DPH (161,8 s DPH), v červnu schválilo zastupitelstvo.

– Město má připraveno 117 milionů, přihlásily se tři firmy, vítěz SMP CZ za 133,7 milionů bez DPH (161,8 s DPH), v červnu schválilo zastupitelstvo. 2021 červen – Město získalo dotaci 103 milionů (102,7).

– Město získalo dotaci 103 milionů (102,7). 2021 září – Začíná se stavět (muselo se čekat, až se dostaví budova ČSOB).

– Začíná se stavět (muselo se čekat, až se dostaví budova ČSOB). 2022 srpen – Zdražení o 7,5 na 169,3 milionů s DPH - radní to neschválili, zastupitelstvo potom ale ano.

– Zdražení o 7,5 na 169,3 milionů s DPH - radní to neschválili, zastupitelstvo potom ale ano. 2023 únor – Zdražení o dalších 5,5 na celkových 175 milionů s DPH.