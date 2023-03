Otevření Štvanické lávky se opozdí. Důvodem je počasí a komplikované podloží

Pražané si musí na otevření Štvanické lávky, která prochází rekonstrukcí, ještě pár měsíců počkat. Místo na jaře by mohla být provozu až v létě. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Příčinou zpoždění je podle něj klima a složité geologické podloží. Zdržení chce město využít pro kompletní rekonstrukci okolí lávky. Praha 10:36 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štvanická lávka se otevře v létě. Dokončení komplikuje počasí i složitá geologie. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oproti původnímu termínu otevření, který byl plánovaný na přelom února a března, bude lávka zpřístupněna až během léta. Přesný termín stanoví technický dozor stavby, řekl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib z Pirátů. K obnovení přívozu by mělo dojít od konce března, a to až do otevření lávky.

Jako příčiny zdržení uvedl Hřib složitosti v podloží kanálu. „K většině zdržení, které tam teď je, došlo kvůli problému se založením pilířů v plavebním kanále, kde byla komplikovaná geologie,“ řekl.

Včasnému dokončení bránilo také klima. „Část zdržení jde také na vrub toho, že byly problematické klimatické podmínky. Technologie stavení lávky spočívá v tom, že se lepí k sobě jednotlivé segmenty z vysokovýkonnostního betonu, lepení musí probíhat za konkrétního tepla,“ dodal.

Náměstek pro dopravu dále řekl, že zdržení se využije ke zrekonstruování kompletního okolí Štvanické lávky, to znamená jak holešovické, tak karlínské strany a také špice ostrova Štvanice. „Chceme, aby to celé bylo otevřeno najednou včetně úprav okolí a nehrozilo, že se tam po přestřihnutí pásky bude znovu něco rozkopávat,“ zdůrazňuje Hřib.

Otázku toho, zda zpoždění a problémy v podloží bylo možné očekávat, a tedy zda v takovém případě může město Praha uplatňovat sankce, bude teprve vyhodnocovat technický stavební dozor.