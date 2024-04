Kelímková kauza z Majálesu. Zaútočili zloději, kteří přišli pro velké peníze, tvrdí pořadatel Šamánek

Pořadatelé Majálesu nezvládli v sobotu vrátit peníze za zálohované kelímky stovkám lidí. Následnou rvačku odstartovali zloději kelímků, kteří přišli na „speciální brigádu“, tvrdí v rozhovoru pořadatel Michal Šamánek z firmy Sherwood Digital, která Majáles roky organizuje. A mluví o „nechtěné černé kaňce“. Peníze se budou vracet. O náhradu ale podle Šamánka zatím požádalo minimum lidí. Nebylo to poprvé, co se něco takového na Majálesu stalo. Rozhovor Praha 20:41 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pražském Majálesu bylo letos podle pořadatelů kolem 30 tisíc lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Desítky lidí si na sociálních sítích stěžovaly, že už odpoledne nebyla voda a další nealkoholické nápoje. Jak k tomu došlo?

Nedošlo k tomu, tohle se nestalo. Je to lež.

Takže lidé, kteří na sociálních sítích popisují, že na Majálesu došly nealkoholické nápoje, lžou?

Na festivalu bylo dostatek nejen vody, ale i nealko nápojů. Protože je to velká akce, tak se může stát, že na nějakém dílčím stánku dojde voda, což na jednom konkrétním stánku došla. A zabralo zhruba 20 minut ji dozásobovat. Informace, že by na festivalu došla odpoledne voda nebo nedejbože celé nealko, je absolutní nesmysl. Jsem abstinent, celý večer jsem pil vodu nebo sprite na barech mezi lidmi. Takže toto musíme dementovat.

Svědectví z místa „Nejhorší z Majálesu mi přišlo to, když jsme tři čtvrtě hodiny stáli frontu u stánku na pití. A potom nám řekli, že nemají vodu, takže jsme si museli koupit Red Bull, protože nic jiného už nebylo. Když jsme nechtěli pít energetické nápoje, tak jsme šli do metra, kde jsme si koupili pití, které jsme tam museli vypít, protože by nás s ním zpět na festival nepustili,“ popsala pro Radiožurnál 16letá Elen.

Nebyl to jeden člověk, který by to tvrdil, desítky lidí se shodovaly, že s koupí nealko nápojů měly problém.

Myslím, že je nějaké napětí ve společnosti a když mají lidé záminku někde něco komentovat, tak se toho chytnou. Máme tady vlnu kvůli takzvané kelímkové kauze. Je krásná až případová studie porovnat realitu, co se stalo, a jak o tom informují média.

Zkratka, že na Majalésu zasahovali těžkooděnci, je úplná blbost. Majáles skončil a před areálem zasahovali těžkooděnci proti agresivním hovadům, kteří ohrožovali lidi a útočili na majetek. Nikdo nemlátil množství lidí. Existuje jedno video, kdy prý policista uhodil z koně někoho pendrekem. Ale očití svědci říkají, že viděli jenom tento případ, který se stal. A je politováníhodný. Je nesmysl, že by policie naběhla mezi lidi a začala je mlátit.

Peníze nedostaly stovky lidí

Po skončení festivalu někteří lidé nedostali zpět 70 korun jako zálohu na kelímek...

Pozor, hotovost došla pro posledního půl procenta lidí.

Máte odhad, kolika lidí se to tedy týkalo, kolik lidem jste nedokázali peníze vrátit?

Můj odhad je v tuto chvíli několik stovek lidí, asi 300 až 500 lidí. Ti, kteří dělají to peklo, jsou takzvaní sběrači. To jsou lidé, kteří kradou kelímky přes den ostatním a navečer přijdou vrátit 50 kelímků.

Už dříve jste řekl, že kdo měl více než čtyři kelímky, tak je podezřelý, že sbíral nebo kradl kelímky ostatním návštěvníkům...

Snažil jsem se popsat princip. Lidé přes den dostávají kelímky jako na jakékoli jiné akci. A u nás, celých deset let, byli jsme jedna z prvních velkých akcí, která zavedla vratné kelímky kvůli ochraně životního prostředí a pořádku na akci...

Zarazím vás. Není jedno, jestli člověk sbírá kelímky celý den po areálu a večer je chce vrátit? Jestli chce vrátit 50 kelímků, tak byste měli mít připravenou hotovost.

Jenom říkám, kteří lidé to byli. Jde o to, při použití logiky, že člověk, který nese jeden, dva nebo pro svou partu kamarádů šest kelímků, tak nezačne po pěti minutách demolovat a útočit na lidi, nebo po nich něco házet.

Agresivní lidé se štosy kelímků

Máte pochopení pro lidi, kteří tam čekali v obrovské frontě, protože bylo jenom jedno místo, kde se záloha vracela?

Není to pravda. Bylo to jedno velké místo.

O Majálesu Firma Sherwood Digital organizovala pražský Majáles i v minulých letech. Pořádají ho podle Šamánka od roku 2005. Letos se akce zůčastnilo řádově 30 tisíc lidí, uvedl.

Ale tedy jedno místo.

Jedno velké místo. Návštěvníkům ho musíte dát ideálně k cestě, kudy odcházejí. Když jsme měli historicky výkupy kelímků rozprostřené po areálu, tak je lidé nevyužívali. Proto je u východu z festivalu jedno velké výkupní místo.

A tam se vytvořila obrovská fronta lidí, kteří chtěli zálohu vrátit.

Co je obrovská fronta?

Říkal jste, že se nedostalo na 300 až 500 lidí. Předpokládám, že část z nich se na to jedno místo dostavila, aby dostala peníze.

Ze 30 tisíc, tak kolik to je, jedno procento? To je každoročně na každé akci, když jdete z velkého koncertu nebo z Majálesu. Je nemožné odbavit takovéto množství lidí za deset minut. Mohou vracet kelímky po celou dobu festivalu, jsou tam denní výkupy kelímků. A navečer je to posílené.

Děláme to celých deset let stejně. Zohledňujeme počty, máme špičková data na to, že víme, že loni bylo třeba 20 tisíc lidí, bylo stejné počasí a lidé vrátili 5000 kelímků. A připravíme se na 10 tisíc kelímků, takže máme velkou rezervu. To se stalo i letos.

Ale z nějakého, pořád pro mě v tuto chvíli nepochopitelného důvodu, až na úplném konci výkupu – 25 minut po skončení akce – došla hotovost. Nebyli jsme v tu chvíli schopni odbavit, i kdyby to bylo 1000 lidí, protože to někteří viděli a řekli si, že raději jdou dál. A zůstanou ti, nikoho konkrétně neosočuji, ale na záběrech ze sociálních sítí vidíte lidi, jak mají štosy kelímků.

Říkám vám svůj osobní názor. Myslím, že člověk, který jde poklidně z akce, i kdyby měl v sobě tři piva, tak se z něj za minutu nestane agresivní agresor a nezačne na někoho útočit a ohrožovat ho na životě a majetku. Tohle se tam dělo, proto zasáhla policie. Jsme za to vděční, protože ta situace byla extrémně vážná.

Zásahem policie skončil včerejší pražský Majáles. Část lidí si stěžovala, že jim pořadatelé na konci akce nevraceli peníze za zálohované kelímky, protože už neměli hotovost. Někteří agresivní návštěvníci pak začali po zaměstnancích házet různé předměty a demolovat stan. pic.twitter.com/1W8wVZgOGV — ČT24 (@CT24zive) April 28, 2024

Proč došly peníze?

Vyšetřujete dál, proč hotovost došla?

Ano, pořád. Vypadá to tak, že když jsme posílili rychlost výkupu kelímků, tak mohlo dojít k mnohem rychlejšímu čerpání hotovosti, než jsme byli zvyklí. A dotklo se to stropu, že to těsně nevyšlo.

O nic by nešlo. Další hotovost jsme měli na jiném stánku a v produkci. Ale zabere to zhruba 20 minut, než dodáte hotovost na stánek. A měli jsme zkušenost - už jsme to zažili před lety na brněnském Majálesu, kde byl dav 6000 lidí proti stánku, kterému došla hotovost - že lidé začnou být okamžitě extrémně agresivní.

První informace z produkce, která šla, když nám došla hotovost, tak byla: běžte je zachránit, tam se něco semele. Hotovost už jsme nestihli doplnit, protože agrese vznikla mnohem dřív, než bychom tam s penězi doběhli.

Majáles pořádáte od roku 2005, máte množství zkušeností. Nepamatuju si, že by se na pražském Majálesu něco takového stalo.

Ne, nestalo. Nejpravděpodobnější důvod, pokud někdo nezcizil peníze, je, že se posilovala rychlost výkupu kelímků, a neuvědomili si, že tím posilují rychlost vydávání peněz. A upozornili nás na ten problém pozdě. To si myslím, že je nejpravděpodobnější důvod, jak vzniklo to, že došly peníze.

‚Zloděj křičí, chyťte zloděje‘

Narážel jste na množství kelímků, s kolika tam někteří lidé stáli. Zaregistrovala jsem na sociálních sítích, že lidé popisovali, jak někteří stánkaři netočili návštěvníkům do stejných kelímků, ale vydávali jim další kelímky, takže někteří návštěvníci jich během dne nasbírali hned několik.

Ne, s tím nemohu souhlasit. Pokud by to jeden nějaký konkrétní stánek udělal, k takové chybě by mohlo dojít, ale nedává to logiku. Systém běží stejně deset let.

Nechci nikoho nařknout, ale myslím, že v dílčích případech zloděj křičí, chyťte zloděje. Stěžuje si, protože si šel pro lup. Jsou takoví i studenti, kteří řeknou, že si jdou vydělat na festival, sesbírají kelímky a vydělají si. Chodí na takovou speciální brigádu.

Měli byste mít ale připravenou zálohu. Je přeci jedno, jestli přinesu 50, 100 nebo třeba 1000 kelímků. Vaší povinností jako organizátora je vyplatit mi 70 tisíc korun. A je jedno, jak lidé ke kelímkům přišli.

Tvrdíte, že jsme těmto lidem odmítli peníze vyplatit? Jen říkám, co to je za lidi. Není to běžný návštěvník, který si nese svůj poslední kelímek nebo vezme partnerčin a jde vrátit dva. U nich je lehčí předpoklad, že když uvidí, že nestíhají výkup kelímků, tak nad tím mávnou rukou a jdou na metro.

Řev dělají lidé, kteří si z toho udělali speciální brigádu. A chtějí jenom peníze. Jejich motivem není konzumovat program Majálesu, ale jestliže sesbírám 30, 50 nebo 70 kelímků, tak jsem asi nevěnoval čas sledování programu, že ano. Ale byl jsem na Majálesu krást kelímky. Protože člověk, který si koupí pivo a platí zálohu 70 korun, tak mu není úplně jedno, co se s ním stane. Takže oni je lidem přes den kradou.

Lidé, kteří nám teď píší ohledně reklamace, že chtějí vrátit peníze za kelímek, tak jsou to všechno žádosti od 20 do 70 kelímků. Pokud se budeme bavit o návštěvnících festivalu, kteří přišli konzumovat program, dali si tři piva a odešli s posledním kelímkem, tak to není člověk, který tam způsobil ve 23.45 rvačku.

Vracení kelímků a peněz

Zmínil jste Kelímkovou linku pomoci. Tedy výzvu, že lidé mohou kelímky vracet. Je tam zmínka o refundaci. Jak budete rozlišovat, komu peníze vrátíte a komu ne?

Ten, kdo přinese kelímky a bude se umět identifikovat, tak mu je musíme vrátit. Teď nemáme cestu, jak to rozlišit. Musí to být kelímek, který jsme tam letos prodávali. Nároky na vrácení kelímků byly jenom od lidí, kteří jich mají desítky, a těch bylo řádově patnáct.

Vrácení peněz O vrácení peněz za zálohované kelímky si mohou lidé psát na kelimky@majales.cz. „Kdokoliv, kdo po 23.44 nemohl vrátit svůj kelímek, napište nám a dohodneme individuální refundaci,“ vyzvali návštěvníky pořadatelé.

Kolik lidí se tedy přihlásilo celkem?

Opravdu kolem patnácti. Velmi pravděpodobně jich nebude víc než padesát až sto. Protože to jsou sběrači, kteří si udělají čas na to, aby sbírali velké peníze za kelímky.

Můj předpoklad je, že člověk, kterému by nedejbože zůstal jeden nebo dva kelímky, tak mu to za to nestojí. Je běžnou praxí, že si je z festivalu odnesete. Záloha funguje tak, že pokud si kelímek necháš, tak máš hodnotu kelímku. A pokud si ho nechceš nechat, tak my vracíme zálohu.

Je tento přístup fér? Nepatří účastníkům nějaká omluva? Protože i člověk, který má v tuto chvíli jeden, dva nebo tři kelímky, ale chtěl si nechat třeba jenom jeden a ostatní vrátit, tak nemusel mít tu možnost a přišel o své peníze.

A my jsme zjevně přišli o kelímek. Není to tak, že by jenom přišel o peníze, zůstal mu kelímek.

Nepatří účastníkům tedy omluva?

Omlouvali jsme se a vyjádřili jsme politování všem slušným lidem, které to zasáhlo. Máme své návštěvníky rádi. Tento incident nevznikl z našeho popudu, na takto velké akci se stane několik organizačních problémů. A co nám chodí, že nás někdo osočuje: vy kur** zlodějský, vy na tom vyděláváte, že jste si nechali tisíce kelímků. Jenom zíráte, jestli se lidé nezbláznili.

Nechali si peníze schválně?

Hodně lidí spekuluje, jestli to Majáles udělal naschvál. Protože na vrácení záloh vydělal statisíce korun. Bylo to naschvál?

Pět nebo deset sprosťáků nám tohle píše.

A bylo to tedy naschvál?

Teď nevím, jestli to myslíte vážně.

Je to jedna z častých otázek, která padá na sociálních sítích, proto se vás na to ptám. Bylo to naschvál?

V žádném případě to nebylo naschvál.

Považuje organizaci Majálesu letos za zvládnutou?

Drtivá většina festivalu, 99,9 procenta průběhu festivalu – Majáles není jen open air festival, je to průvod, měsíc studentských akcí – tak byla letos extrémně povedený. A tohle byla naprosto nechtěná černá kaňka, kterou si nikdo nepřál a ani by ho ve snu nenapadla.

Plánujete na příští ročník nějaké změny, aby se něco podobného už nestalo?

Jsme teď pod brutálním drobnohledem. Máme před sebou v sobotu ostravský Majáles, příští sobotu brněnský Majáles. Pozornost nebo možná i provokace budou přehnané. Připravujeme se, aby všechno bylo takřka neprůstřelné. Zároveň ale žijeme ve světě, kdy ne všechno se může podařit.

Maličkost, že si řeknete, že tady bylo o 50 tisíc korun méně ze dvou milionů korun, tak na to se připravit můžete tím, že vezmete tři miliony. To lze vyřešit. Jestli se najednou začnou chovat lidi jinak, tipoval bych si, že si každý pohlídá vrácení kelímku, tak na to se musíme připravit. A když se to podaří zvládnout teď v Ostravě, tak v Brně už bude standardní průběh. Není to tedy do příštího roku, ale je to dokonce do této soboty, kdy už to musí být v naprostém pořádku.