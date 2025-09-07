Noční rozjezdy hromadné dopravy v Brně v současné podobě slaví 25 let
Když v Brně v noci utichne typické zvonění tramvají, vystřídá je vrčení autobusů. Noční spoje, takzvané rozjezdy, vyjíždějí všechny ve stejnou dobu od hlavního nádraží. Letos slaví 25 let fungování v současné podobě. Za tu dobu přepravily 150 milionů cestujících. Každou noc je rozváží do různých koutů Brna i za jeho hranice jedenáct linek.
Z brněnského hlavního nádraží odjíždí jedna z posledních tramvají, pár minut potom už se tu sjíždí 22 autobusů. Marek rozjezdy nejvíce využíval, když jezdil domů z práce v baru.
„Tady ty rozjezdy na hlaváku jsou naprosto šílené, protože tady potkáte takový individua a takové bytosti, o kterých jste vůbec nevěděla, že existují. Někdy prostě s těmi bytostmi musíte souhlasit na vše, co oni řeknou, protože jinak se bojíte, že vás to může stát krk. No, když vám to ujede, tak tady s těmi bytostmi jste odsouzená strávit delší dobu, než je zdrávo,“ popisuje Marek.
Jízda nočním autobusem je plná zážitků i podle Stely, která jezdí směrem na brněnské Královo Pole. „Když v brněnském MHD zakázali řidičům pouštět rádio, tak jedna paní, když jsem jela právě z práce domů, třeba v jednu ráno, tak zpívala na celý autobus Lucku Bílou. To bylo hezké, a když se jí někdo zeptal, proč zpívá, tak ona říká, mně je těch lidí líto, tak aby tady nebyla nuda,“ vypráví Stela.
Noční provoz je specifický
„Někdo třeba zaspí, dovezu ho na konečnou, tam ho vzbudí. On se diví, kde vůbec je, že tam nikdy nebyl, tak mu vysvětlím, kde je. Takové úsměvné je to, když člověkovi někdo poradí, že má jet třeba devadesát šestkou, a on nastoupí na devadesát šestku, ale opačným směrem,“ přibližuje své zážitky Marek Hasník, který u brněnského Dopravního podniku pracuje víc než 10 let a v nočním provozu jezdí posledních šest roků.
Podle mluvčí Dopravního podniku města Brna Hany Tomaštíkové je noční provoz specifický. Koordinaci spojů má na starosti dispečink na Novobranské ulici.
„Kdyby některý z těch autobusů měl zpoždění, stanoviště dispečinku vyčká s pokynem v odjezdu, dokud ten autobus nepřijede, aby cestující mohli pohodlně přestoupit. Pokud má některý z důležitých vlakových spojů zpoždění a my se o tom dozvíme, tak jsme schopni malou chvíli odjezd těch nočních autobusových linek pozdržet tak, aby nemuseli cestující z vlaků čekat další hodinu na rozjezd,“ říká Tomaštíková.
O brněnských rozjezdech vznikl dokonce i komiks.