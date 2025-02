Policie přidělila ochranku novinářce Slonkové a její rodině. Obtěžovat je měl muž s kriminální minulostí

Novinářka Sabina Slonková a její rodina dostala před několika týdny policejní ochranku kvůli muži, který vnikl na pozemek u jejího domu, pokoušel se sledovat její dítě a posílal Slonkové zastrašující e-maily. Policie podezřelého zadržela, zjišťuje jeho motivaci. Uvedl to ve čtvrtek server Odkryto.cz. Podle webu Neovlivní, jehož je Slonková šéfredaktorkou, přišel útok v době, kdy investigativní reportérka pracuje na několika závažných případech. Praha 7:36 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Začalo to v prosinci, kdy se nám kdosi neznámý pokusil vniknout do domu," řekla Slonková | Foto: Elena Horálková

Případem se zabývají kriminalisté. „Mohu potvrdit, že se tímto případem zabýváme, ale s ohledem na stávající vyšetřování nebudeme sdělovat žádné podrobnosti,“ potvrdil serverům mluvčí ústecké policie Kamil Marek.

„Začalo to v prosinci, kdy se nám kdosi neznámý pokusil vniknout do domu, vnikl na pozemek a vystrašil mi děti. Bylo to v pozdních večerních hodinách. Bohužel děti byly u toho,“ řekla v rozhovoru pro Odkryto Slonková.

Ohlásila to policii, muž podle ní nebyl schopen své chování vysvětlit. „Jenom pořád opakoval, že to pro mě není dobře, že se dám snadno najít,“ uvedla novinářka. Druhý den se někdo pokusil lokalizovat její dítě ve škole přes mobilní aplikaci. V dalších dnech chodily novinářce výhrůžné a zastrašující e-maily.

Policie přidělila Slonkové a její rodině ochranku. Muže, který se snažil novinářku zastrašovat, se jí podařilo dopadnout po několika týdnech. Podezřelý má kriminální minulost a podle novinářky nebyl schopný své jednání dostatečně vysvětlit. „K tomu, proč se na Sabinu Slonkovou zaměřil, uvedl, že se jí chtěl nabídnout jako spolupracovník,“ napsal server Neovlivní.

Jednapadesátiletá Slonková se dlouhodobě věnuje investigativním tématům. V červenci 2002 policie oznámila, že obvinila čtveřici osob z plánování nájemné vraždy Slonkové. Jedním z hlavních aktérů případu byl někdejší generální tajemník ministerstva zahraničí Karel Srba.

Důvodem zamýšlené likvidace reportérky bylo to, že ve svých článcích v deníku Mf Dnes často poukazovala na Srbovy podezřelé praktiky na ministerstvu a psala o jeho majetkových poměrech. Srba byl spolu s dalšími dvěma komplici později odsouzen na 12 let do vězení. Čtvrtý odsouzený odešel od soudu se čtyřletým trestem