Padělky obrazů za desítky milionů? Policie obvinila znalce, zkoumali i Fillovo plátno pro Bohdalovou

PADĚLATEL UTEKL NA KANÁRSKÉ OSTROVY

Policie tomu nicméně neuvěřila. Detektivové jsou přesvědčeni, že díla pro Fröhlicha maloval od 90. let do roku 2006 malíř a restaurátor Alexandr Hanel. Ten ale pak utekl na Kanárské ostrovy, a tak padělky Fröhlich získával podle obžaloby od jiných padělatelů, po nich ale police stále pátrá. Hanel při policejním výslechu nejdříve popřel, že by jakýkoliv obraz padělal, pak ale řekl, že „Jaroslav (Fröhlich - pozn. red.) na něj velmi naléhal, aby to udělal, a když to neudělal, hodně ho bil". Fröhlichových se prý bál, utekl před nimi na Gran Canarii, když vyslechl jejich rozhovor, že „jej chtějí zlikvidovat". Fröhlichův advokát to považuje za nesmysl. „Není jediný důkaz, že by pan Hanel něco namaloval. On tomu spíše rozuměl, ale nebyl schopný to namalovat. Pan Hanel řekl, že ho můj klient bil flaškou přes zadek, podle mě to není věrohodný svědek, tato část výpovědi pana Hanela nemusí být správná,“ reagoval na výslech Hanela advokát Kaiser.