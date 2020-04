Dovolená v cizině je otázkou spekulací, hranice by mohly být zavřené rok, říká Prymula

Vláda od pondělí zahájila postupné uvolňování protikoronavirových opatření. Od pondělí mohou otevřít autosalony, autobazary, provozovny řemesel i farmářské trhy, jejich pořadatelé však musí dodržovat určitá hygienická pravidla. O dalším postupu při rozvolňování opatření, možnosti vycestovat ze země i o vývoji projektu chytré karantény mluvil v pondělí ráno na Radiožurnálu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Rozhovor Praha 9:16 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uvolňování opatření bylo podmiňováno dodržováním současných nařízení, čekalo se hlavně na výsledky testů po velikonočním víkendu. Už máte čísla po Velikonocích?

My máme čísla za víkend, jsou v tuto chvíli poměrně příznivá. Není tam zatím žádný signál, že by křivka šla nahoru. Čísla jsou předběžná, potřebujeme ještě výsledky za pondělí a úterý, pak bude jasné, jestli tam byl nějaký vliv nebo nebyl.

ONLINE: S nemocí covid-19 zemřelo v Česku 188 lidí, přibylo pět úmrtí. Vyléčilo se 1311 nakažených Číst článek

Pokud ta čísla nebudou nepříznivá, tak jak se to projeví na plánu navrženého rozvolňování?

Bude to pokračovat tak, jak to bylo navrženo. Od 27. dubna budeme čekat, co to rozvolňování udělá. Tato fáze, tam nejsou až tak rizikové činnosti. Ale otevření obchodů do 200 m² a celý ten další komplex už rizikovější je, budeme muset čekat, jakým způsobem se to projeví.

Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že by hranice měly být zavřené ještě rok, víte z jakých zdrojů čerpá? Řešil jste to s ním vy nebo někdo z vašich kolegů?Neřešil jsem to s panem prezidentem. Myslím, že se jedná o odhad podle situace, která tady je v okolních zemích. Podle mě to takhle nějak principiálně opravdu může být. Budou samozřejmě existovat výjimky, teoreticky v nějakém režimu bude možné vycestovat. Pokud bude situace v dané zemi obdobná a bude zájem tam vycestovat, tak by to za nějakých okolností mohlo být možné. Teď narážím na to Chorvatsko, ale opravdu to budou výjimky.

Máme se připravit na to, že se nebude dát vycestovat nikam jinam než na Slovensko a do Chorvatska?

Není otázka, jestli můžeme, nebo nemůžeme vycestovat. Co se týče pracovních aktivit, tak budou existovat výjimky. Co se týče dovolené, tak je to otázka spekulací. Každý se může podívat na to, jak se situace vyvíjí v té konkrétní zemi. Jsou země, které jsou schopny přijímat, například Island, ale to jsou spíše výjimky. Většinově je svět v tuhle chvíli opravdu uzavřený. Ale opravdu jde o spekulace, to se ukáže průběžně.

Do tzv. chytré karantény už jsou zapojeny testovací laboratoře. Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová nám řekla, že systém částečně funguje. Jaké výsledky ten systém má? Funguje komunikace bez problémů, dávají hygienikům lidé svolení k vytvoření vzpomínkové mapy?

Zatím jsme systém implementovali na Moravě, konkrétně je zapojena jižní i severní Morava. Teď nastává období deseti dnů, kdy bude systém chytré karantény implementován v dalších regionech, včetně středních Čech a Prahy. Zkušenosti jsou takové, že vzpomínkové mapy opravdu mají význam. Ve většině případů je souhlas dáván. Když jsem viděl v praxi, jak se mapy používají, tak v některých případech to nemá velký význam, a to například v případě, kdy daný člověk strávil poslední dva týdny doma. Už jsem viděl mapu, kde bylo 30 i 40 míst, tam to má význam veliký. S takovým člověkem se pak vede rozhovor, kde se zjišťuje, kdo na těch místech byl, případně jestli se jednalo o nějakou rizikovou aktivitu a podobně.

Prázdniny v Česku by neměly být na příkaz, ale dobrovolně Číst článek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) řekl, že testování, které má ukázat, jaký je reálný počet nakažených v Česku, začne ve středu. Začne ta studie podle plánu a jak naložíte s výsledky?

Dnes bude to rozhodující jednání, kde se ještě bude probírat logistika. Myslím si, že to opravdu bude v tomto termínu, maximálně bude mít zpoždění o jeden den. Výsledky jsou pro nás podstatné, abychom viděli, jak na tom naše populace je. Máme už signály ze severní Moravy, kde prováděli podobný výzkum. Ta část, která se setkala v populaci s virem byla na úrovni jedné promile, to znamená, že kontakt je velmi mizivý. Potřebujeme sestavit několik různých modelů, abychom viděli, kolik případů probíhá bezpříznakově, kolik nakažených je příznakových, a kolik se nám jich podaří zachytit reálně. Jestli všichni příznakoví jsou zachyceni, což my si nemyslíme. Domníváme se, že je tu určitě skupina příznakových, které se nám zachytit nepodařilo.

64027