Prázdniny v Česku by neměly být na příkaz, ale dobrovolně

Je to jen další z mnoha nelogičností a proti zdravému rozumu jdoucích zákazů a příkazů, které se během koronavirové krize objevily a ještě objeví. Nic proti dovolené v České republice, i já tady rád dovolenou trávím, ale není to něco, co by mělo být nařízeno, a neměla by být žádná jiná možnost.

Nedává to totiž smysl ani z epidemiologického hlediska. V nejoblíbenějších zahraničních destinacích Čechů, tedy Chorvatsku a Slovensku, je totiž riziko nákazy koronavirem výrazně nižší než v České republice.

Takže pokud se chcete při své letošní dovolené vyhnout nákaze, je pro vás mnohem rizikovější jet na dovolenou někde po Česku než být u moře v Chorvatsku nebo pobývat v Tatrách, alespoň podle dosavadních veřejně dostupných údajů o nákaze.

Stejně tak je nesmyslná čtrnáctidenní karanténa po příjezdu z těchto zemí, když po návštěvě Středočeského kraje nebo Domažlicka, abych jmenoval dva z nejvíce nákazou promořených regionů Česka, žádná taková karanténa nařízena není.

Obnovený příliv cizinců

Tato ve své podstatě hloupá hra na národní hranice se ale nehraje jen v Česku, hraje ji v těchto dnech celá Evropa, o tom ostatně svědčí třeba rakouské kontroly na hranicích, kde cestující z Česka a Slovenska musí nově předkládat lékařské potvrzení, že nejsou nakaženi koronavirem. A to přesto, že v Rakousku je výskyt nákazy mnohonásobně vyšší než v našich zemích.

S blížící se hlavní turistickou sezónu začíná přitom v mnoha státech jít z ekonomického hlediska do tuhého. Země jako Řecko nebo Chorvatsko ve své podstatě z turistiky žijí a vynechání celé sezóny je může dostat ekonomicky na kolena.

Turistickými velmocemi světového formátu jsou i velké evropské státy jako Francie, Itálie a Španělsko, kde jsou příjmy z turistiky jedním z klíčových odvětví ekonomiky v řádu téměř sto miliard eur ročně, se statisíci míst v hotelích a miliony lidí, kteří v těchto zemích bez turistů přijdou o práci.

Také v Česku jde o velmi významné odvětví ekonomiky, které ročně vydělá 300 miliard korun, dává přímo práci čtvrt milionu lidí a nepřímo ještě mnohem většímu počtu. Fotografie prázdného centra Prahy nebo Českého Krumlova sice u některých z nás vyvolávají nadšení, u statisíců lidí, kteří tak přicházejí o obživu, ale úplně opačné pocity.

Představa, že tím, že zůstaneme na prázdniny doma, náš turistický průmysl zachráníme, je scestná. Náš turistický průmysl zachrání jen opět otevřené hranice a obnovený příliv cizinců.

Tím ale neříkám, že si dobrovolně naplánovat alespoň část dovolené tady v Česku je špatný nápad. Já sám se chystám konečně vylézt na Králický Sněžník a penzion už jsem si, pro jistotu, včera zarezervoval.

Autor je komentátor Deníku