Hašek: Konec kariéry jednoho ruského sportovce není víc, než statisíce ukrajinských životů

Zápas fotbalové Plzně v předkole Evropské konferenční ligy proti soupeři z Kazachstánu rozvířil debatu, za jakých okolností se mohou ruští a běloruští sportovci účastnit sportovních akcí v Česku. Vláda rozhodla o tom, že čtyři ruští a běloruští hráči dostali české vízum. „Tito čtyři hráči jsou i ruští občané, takže reprezentují i tuto zemi a její činy," nesouhlasí s rozhodnutím bývalý hokejista Dominik Hašek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:11 1. září 2023

Považujete rozhodnutí vlády za správné?

Ze zásady ho za správné nepovažuji. Každý ruský občan je reprezentantem své země a jejích činů. A tedy i ruští sportovci, kteří tu vystoupili, reprezentovali ruské činy zločiny a válku.

Je ovšem potřeba se k tomu postavit a dopředu nastavit pravidla, případně dopředu jednat s FIFA a poté dojít k závěrům. Všechno to bylo děláno horkou jehlou a pak dochází ke zbytečným problémům. Válka už probíhá 555 dní a pořád nemáme jasně stanovená pravidla.

Čeští ministři argumentovali tím, že fotbalisté nereprezentovali své země, ale klub, který je z Kazachstánu. Tento argument neberete?

V žádném případě neberu. Ano, reprezentovali klub, ale z Kazachstánu. Tito čtyři hráči jsou i ruští občané, takže reprezentují i tuto zemi. Za současných pravidel tak reprezentovali i ruské činy, to znamená válku a další zločiny, včetně genocidy. Bohužel tu dělali reklamu na válku.

Pravidla pro vstup

Vláda teď chce zpřesnit pravidla pro ruské a běloruské sportovce. V tomto týdnu nedospěli ministři k dohodě. Vláda by se k tomu měl vrátit na příštím zasedání. Vy jste v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že během včerejška nabídnete vládě pomoc na dokončení toho materiálu. Udělal jste to?

V pátek ráno jsem rozeslal e-maily lidem, kteří jsou blízcí vládě. Vrátím se ale k tomu, co nám bylo představeno jako neměnné řešení. Za mě to bylo napsáno velice špatně, velice nekonkrétně a akorát by vznikly další problémy. To odůvodnění byl šlendrián.

Mluvíte o materiálu, který v tomto týdnu projednávala vláda a který tedy nebyl schválen?

Přesně tak.

Jak by ta pravidla pro ruské a běloruské sportovce měla být nastavená podle vašich představ?

Základ pravidel, která už jsou napsaná, není špatně. Především to, že sportovec, který chce nastoupit a sportovat na území Česka, by měl odsoudit to, co Rusko dělá. To znamená, že vede válku na Ukrajině a páchá zločiny.

Když podepíše a zločiny odsoudí, tak je tady vítaný. Ale v současné verzi chybí, že se dotyčný bude podle toho chovat. A když se případně takto chovat nebude, tak co bude následovat.

18 let jste žil v Americe. Dovedete se vžít do toho, že by vám na vrcholu kariéry někdo řekl, že teď nesmíte hrát, protože vaše země, ve které třeba už mnoho let nežijete, napadla jinou zemi?

Ano, dokážu se do toho vžít. A je mi těch ruských sportovců, kterým se to děje, líto. Proto jim nabízíme možnost, že když ty činy odsoudí, tak mohou kamkoliv přijet hrát a nebudou reklamou na válku.

Také se říká: „jeden sportovec“ nebo někdo na „vrcholu kariéry“. Na druhou stranu se bavíme o jednom nebo více sportovcích a jejich kariérách. Ale co to je v porovnání s tisíci, desetitisíci a statisíci ztracených životů. Musíme si říct, že konec kariéry není víc, než statisíce životů. Život je vždycky víc, než kariéra nějakého sportovce.

Senát, nebo Unie?

Už delší dobu mluvíte o tom, že se chcete angažovat v politice. V tomto týdnu jste dal na sociální síť X (dříve twitter) fotografii s Miroslavem Kalouskem. Předsedkyně TOP 09 už před časem mluvila o tom, že s vámi jedná o kandidatuře do Senátu. Jste už dohodnutí? Budete kandidovat příští rok do Senátu za TOP 09?

Nejsme dohodnutí, jednáme spolu a věřím, že to dopadne. Určitě bych byl rád, pokud by se mi podařilo vstoupit do politiky a být senátorem. Dokázal bych ovlivňovat ještě mnohem více věcí než jako občan. Takže je to jeden z hlavních důvodů, proč bych do politiky, pravděpodobně do Senátu, chtěl vstoupit.

Na čem závisí, jestli budete kandidovat? Na čem ta dohoda zatím vázne?

Na tom, jestli tam pro mě bude na kandidátce místo. Je to jednoduché: když místo bude, jsem na kandidátce. Ale vyjasnili jsme si, že ten zájem je z obou stran, ale zatím ještě konečně rozhodnutí nepadlo. Samozřejmě je třeba říct, že TOP 09 je součástí koalice SPOLU a to v tom také hraje určitou roli.

Mluvili jste s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou o tom, ve kterém volebním obvodu byste případně kandidoval?

Ne, nebavili jsme se konkrétně o obvodu, ale chci být blízko svému regionu. Potřebuji být ve středních Čechách nebo v Praze, kde žiji. Je pro mě hrozně důležité, abych se cítil, že bojuji za svůj region.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová v úterý v tomto pořadu řekla, že si myslí, že byste byl vhodným kandidátem na jejího nástupce, tedy na příštího eurokomisaře za Českou republiku. Řekla, že se s vámi nedávno sešla, že jste homo politicus a hlavně že v Unii je velká poptávka po tom, aby EU dělala víc pro mladé a sport. Právě to by mohla být podle ní vaše parketa. Co tomu říkáte?

To není práce pro mě. Chtěl bych být tady Čechách. Navíc mám téměř dvouletého syna a nedovedu si představit, že bych byl někde jinde a dojížděl domů. Chci být tady naplno zaměstnaný a naplno se věnovat svému regionu.

Jak se Dominik Hašek připravuje na opětovné otevírání jeho osobních přešlapů? A plánuje zapůjčit své staré vybavení do nové síně slávy, kterou připravuje hokejový svaz? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.