Čeká se na domovy seniorů i pečovatele. ‚Kvůli stárnutí populace kapacity klesají,‘ říká odborník

Lidí v důchodovém věku přibývá a míst v domovech pro seniory není dost. Ve většině krajů musejí zájemci čekat na ubytování až půl roku, někde dokonce i rok. Situaci komplikuje i to, že někteří lidé podávají žádosti do více zařízení anebo se hlásí o místa jen preventivně. „Aktuálně čeká na umístění do domovů 10 až 15 tisíc lidí, kteří by byli schopni nastoupit do několika týdnů," říká ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Ranní interview Praha 14:10 23. února 2023

Máte nějaký reálný přehled o tom, kolik míst v domovech pro seniory v celém Česku aktuálně chybí, případně je taky dostatek terénních pracovníků?

Těch žádostí je evidováno něco přes 70 000, v letošním roce to kleslo zhruba o 20 000, což bylo důsledkem pročištění některých těch duplicitních nebo neaktuálních žádostí. Nicméně stále to není číslo, které je reálné.

Během dekády vzniklo na 12 tisíc lůžek v domovech se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí, uvádí ředitel asociace

My máme odborný odhad, který se shoduje i s ministerstvem práce a sociálních věcí, že aktuálně je nějakých 10 až 15 000 lidí, kteří opravdu čekají na umístění a byli by schopni nastoupit do několika týdnů. To je ten počet lůžek, která aktuálně chybí v České republice.

A jaká je situace s terénními pracovníky?

Terénních pracovníků také není dost a pečovatelská služba je samozřejmě tím základním předpokladem pro to, aby člověk nemusel jít do takového zařízení – aby tu péči, pomoc a podporu dostal přímo v domácnosti, kde ji potřebuje. Tam dokonce posledních sedm, osm let klesá kapacita terénních služeb a je to v důsledku nastavení financování sociální péče v České republice, které neumožňuje rozvoj.

Takže v řadě případů se čeká opravdu vyšší počty měsíců na umístění, zejména v těch specializovaných zařízeních, kde jsou osoby trpící demencí. A když někdo potřebuje pečovatelskou službu, musí také čekat jednotky týdnů, ale nemůže ji často dostat v té intenzitě, kterou potřebuje. To znamená třeba každý den dopoledne, odpoledne. Ty kapacity jsou opravdu velmi omezené.

Chybí zhruba tisíc pracovníků

Má tato situace od vaší asociace nějaké řešení?

Částečně se budují nové kapacity, třeba v těch domovech se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí vzniklo v posledních deseti letech asi 12 000 nových lůžek. Ale když se podíváme na to, jak se navyšuje poptávka, jak stárne populace, jak se zvyšuje počet osob, které žijí například s demencí, tak ty kapacity relativně klesají.

Je potřeba trochu stimulovat i ten soukromý a veřejný sektor. Částečně by se to mohlo vyřešit tím, že do systému sociálních služeb jdou teď jednotky miliard korun prostřednictvím evropských dotací na posílení kapacit jak těch pobytových, tak těch terénních služeb. Takže během tří, čtyř let by se ta situace částečně mohla zlepšit.

Je pravda, že kapacity pobytových služeb plánuje rozšířit zhruba polovina krajů v Česku, mezi nimi třeba Královéhradecký, Moravskoslezský či Olomoucký a taky Vysočina. Proč není možné ty kapacity ubytování navyšovat celoplošně?

Ten soukromý sektor zvyšuje kapacity tam, kde je velká koncentrace lidí. V regionech s nižším osídlením je to rozhodnutí veřejné správy měst, obcí a krajů. Tam ale postup od toho rozhodnutí postavit třeba nějaký domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem až po to samotné otevření trvá zpravidla nějakých 8-12 let, protože je to velmi komplikovaný proces. Zatímco soukromý sektor je schopný zařízení postavit do dvou, tří let, veřejnému to trvá až třikrát déle. A pak jsou ty kapacity opět velmi rychle obsazeny.

A co personál? Vzniknou sice nová lůžka, respektive se to plánuje, ale bude je mít kdo obsluhovat a pomáhat?

Česká republika zatím nemá tak velký nedostatek personálu jako západní země. Chybí nám tu zhruba tisíc pracovníků, což na celý ten sektor, kde pracuje asi 110 000 lidí, není až tak velké číslo.

Jde zejména o všeobecné sestry, které chybí jak v nemocnicích, tak částečně v těch domovech pro seniory a ani u těch pracovníků v sociálních službách není situace tak špatná. Je to dané také tím, že se v posledních šesti, sedmi letech výrazně zvyšovaly platy, ale i mzdy v této oblasti, a také částečně nejen v tomto sektoru začali pracovat uprchlíci z Ukrajiny. Takže to také trochu pomáhá.