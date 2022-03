Ombudsman kritizoval Zelenského. ‚Měl jsem podporu jako nikdy. Společnost se rozděluje,‘ říká

Jeho příspěvek na sociální síti o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském a pomoci ukrajinským uprchlíkům vyvolal emoce i kritiku. Podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka nespravedlivě. „Rozděluje to společnost velice hluboce, protože já jsem měl velikou podporu od řady obyčejných lidí, kteří mají dojem, že na ně vláda zapomíná a konečně se jich někdo zastal,“ říká k tomu v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Brno 11:05 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já jsem neřekl nic jiného, že vláda České republiky a naši občané si nezaslouží, aby byli označováni za lhostejné,“ říká Křeček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček před několika dny na sociální síti reagoval na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten řekl, že Ukrajinci budou umírat kvůli slabosti NATO, která odmítá jeho žádost o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou.

Printscreen příspěvku ombudsmana Stanislava Křečka na Facebooku | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Facebook

„Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů a ještě se máme nechat urážet?“ napsal ombudsman. Za tuto větu si vysloužil kritiku řady politiků, ale třeba také své zástupkyně Moniky Šimůnkové. Svůj příspěvek poté smazal s vysvětlením, že nechce vyvolávat nenávist.

Ráda bych se vás zeptala na vaše vyjádření k projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na facebooku, které vyvolalo vlnu nevole…

Neřekl jsem nic jiného, než že vláda České republiky a naši občané si nezaslouží, aby byli označováni za lhostejné. Aby na shromáždění občanů na Václavském náměstí, které se konalo na podporu Ukrajiny, bylo řečeno, že je to lhostejnost. Že jsme něco zavinili my svojí lhostejností. To přece není pravda.

Zřízení bezletové zóny budeme považovat za účast na ozbrojeném konfliktu, pohrozil Putin Číst článek

Nesnižuji zásluhy pana prezidenta Zelenského, velice je oceňuji. Ale domnívám se, že toto je potřeba říct i z té české strany. Že nejsme lhostejní, že se nevyhýbáme své povinnosti. I veřejný ochránce práv přece dělá spoustu věcí. Ale rozhodně nestojíme o to, aby nám někdo říkal, že jsme lhostejní nebo že jsme svojí lhostejností a nejednotou něco zavinili. To myslím není spravedlivé a to, si myslím, naši občané nezaslouží.

Takže se vás dotklo toto konkrétní vyjádření pana prezidenta Zelenského?

Toto jedině se mě dotklo. Jinak samozřejmě jako ombudsman velmi podporuju všechny akce na podporu Ukrajiny. Zařadili jsme se do nich. Děláme pro to spoustu věcí. Odsuzujeme jednostrannou agresi Ruska. Děsí nás to, co se děje. O tom přece není sporu. Ale nemyslím si, že jsme rozhodli my naší lhostejností nebo nejednotou. Ty příčiny jsou hlubší. Ale hlavně to není jediný problém České republiky.

Pomoc na úkor Čechů

Co myslíte, že není jediný problém České republiky? Situace na Ukrajině?

Na mě se obrací stovky lidí, měl jsem takovou podporu jako snad nikdy, kteří poukazují na to, že ty problémy České republiky nejsou přece jen v těch uprchlících a té solidaritě, která je samozřejmě potřebná a nutná. Ale na druhé straně jsou lidé, kteří se propadají do chudoby, kteří nevidí před sebou žádné řešení, kteří říkají: „Nikdo nám neřekne, kdo to zaplatí.“ Dneska (v úterý – pozn. red.) jsem se dočetl, že ani střední třída nebude schopna zaplatit ceny energií, ceny benzinu, růst cen obecně, zboží, nedostupnost bydlení. Takže v těch lidech se soustřeďuje tato nejistota ohledně budoucnosti a to může velmi poškodit situaci, která v České republice je. Dokonce se to může obrátit i proti uprchlíkům. Protože řada lidí řekne: „Jim pomáháme a nám nikdo nepomůže?“ Já myslím, že bychom k tomu měli přistupovat opatrněji.

Stanislav Křeček je český právník a politik, po sametové revoluci krátce poslanec České národní rady za Československou stranu socialistickou, v letech 1998 až 2013 poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD, dlouholetý předseda Sdružení nájemníků ČR. V letech 2013 až 2019 působil jako zástupce veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Od února 2020 zastává tento post sám.

A toto jste tedy myslel tou částí svého vyjádření, že se uprchlíkům pomáhá na úkor českých občanů?

Samozřejmě, pomáháme z toho, co máme. Dodneška jsme neměli byty pro plno lidí, kteří jsou na ubytovnách ve vyloučených lokalitách. Najednou máme k dispozici spoustu bytů. Ta situace je velmi složitá. A jsou lidé, kteří přijímají s jistými rozpaky, že najednou máme spoustu zdrojů. Doteď jsme museli omezovat státní rozpočet, škrtat finance. Dneska je ta situace jiná? Já tomu rozumím, já to chápu, já to podporuji, ale je potřeba to těm lidem vysvětlit. Aby viděli, že vláda myslí i na ně. Že nemyslí jen na uprchlíky. Že to není jenom na jejich úkor. Že to je vedle, že to je naše povinnost a současně, že myslíme na ty obyčejné lidi a že víme, do jakých problémů se aktuálně dostávají.

A vy máte tedy konkrétní hlasy od lidí, kteří mají pocit, že česká vláda pomáhá ukrajinským uprchlíkům na jejich úkor? Nebo to je váš dojem například z reakcí na sociálních sítích?

Paní redaktorko, ráno mi volal nějaký novinář, že milion dvě stě tisíc lidí se vyjádřilo na moji podporu v této věci. Těch lidí, kteří se na mě obracejí s těmito problémy, je celá řada. A já to vidím velmi nešťastně. Ta společnost se rozděluje. Propadá se do nějaké osudové nejednoty. A to je pro budoucnost, ale i pro pomoc těm uprchlíkům velmi nešťastný vývoj. My bychom měli spíše společnost sjednocovat, říkat lidem, že známe jejich problémy, že o nich víme a že ta pomoc uprchlíkům je nutná. Ale že současně nezapomínáme na problémy obyčejných občanů, které se zvětšují a jejichž řešení před sebou zatím nevidí.

Nespravedlivá kritika

Vaše vyjádření strhlo kritiku různých politiků. Jak jste ji vnímal? Zaznělo třeba to, že nejste odvolatelný, ale že jste neměl být nikdy do funkce ombudsmana zvolen.

K jedné větě, navíc napsané na soukromém facebooku, nikoliv na sociálních sítí ochránce, kde jsem řekl, že si občané nezaslouží, aby o nich někdo mluvil jako o lhostejných? Ta reakce myslím nebyla dobrá. Pan ministr vnitra (Vít Rakušan ze STAN – pozn. red.) řekl, že bych neměl vykopávat příkopy. Já se naopak snažím zasypat ty příkopy, které vznikají mezi lidmi, kteří se domnívají, že na ně vláda zapomněla, a tou vládu, která pomáhá a velmi hlasitě dává najevo pomoc uprchlíkům. Vláda by měla naopak naslouchat hlasům, které ji upozorňují, že v té společnosti jsou lidé, kteří nejsou spokojeni se současnou situací a těžce na ně doléhá. A ne toho, kdo se o tom zmíní, nějakým způsobem kritizovat. Nebo vyjadřovat se o mně jako o nějakém Babišově klonu.

Budeme bojovat až do konce, řekl Zelenskyj britským poslancům. Odkázal i na Churchillův projev Číst článek

Takže kritiku odmítáte?

Myslím si, že to není spravedlivé a rozděluje to společnost velice hluboce, protože já jsem měl velikou podporu od řady obyčejných lidí, kteří mají dojem, že na ně vláda zapomíná a konečně se jich někdo zastal. Mně řada lidí napsala, jaké heroické vystoupení…. Ne. Já to považuji za svoji povinnost. Přece ombudsman tady není od toho, aby říkal, co je v titulcích novin, ale aby upozorňoval na problémy, se kterými se na něj lidi obracejí.

Ona ta jedna věta působila na řadu lidí dojmem, že jste proti pomoci uprchlíkům, i když to v ní nezaznělo. Někteří lidé si to mohli takto vyložit.

To si bohužel lidé takto vyložili a já toho velmi lituji. Děláme celou řadu věcí na podporu uprchlíků. Měl jsem celou řadu vyjádření jako veřejný ochránce práv. My nyní připravujeme na můj popud vyjádření ombudsmanů V4, tedy Slovenska, Polska, Maďarska k těmto událostem. Odvoláváme se na stanovisko evropského ombudsmana. Samozřejmě odsuzujeme tu situaci. Nikdo si nepřeje, aby se naše děti, naši vnuci dostali do této situace. To je nepochopení a bohužel je ta společnost hluboce rozdělena. A jakákoliv věta, která se trošku odlišuje, vyvolává takovéto nepříznivé reakce, které samozřejmě věci vůbec neprospívají.