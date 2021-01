Vláda vrácení deseti miliard armádě ze státního rozpočtu neprojednala. Čeká se na uzdravení Metnara

Vláda v pondělí neprojednala vrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Stane se tak, až na jednání kabinetu bude ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Novinářům to po schůzi vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Metnar se pondělního jednání nezúčastnil kvůli zdravotnímu stavu, léčí se z nákazy koronavirem. Vláda opakovaně slíbila, že peníze armádě vrátí nejpozději do konce ledna. Praha 19:43 25. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí se kabinet sešel na posledním řádném lednovém zasedání, ve středu by se ještě měla konat mimořádná schůze.

Peníze armádě poslanci na žádost komunistů odebrali při prosincovém schvalování státního rozpočtu. Slíbili je vrátit v lednu, dosud se tak ale nestalo.

Ve čtvrtek bude hnutí ANO jednat s KSČM o naplňování takzvané toleranční dohody, na jejímž základě KSČM menšinový kabinet podporuje. Havlíček na dotaz ČTK vyloučil možnost, že nevrácení peněz se čtvrtečním jednáním souvisí.

Deset miliard v návrhu rozpočtu na tento rok poslanci v prosinci převedli z armádních nákupů do rozpočtové rezervy, armáda tak může nakládat se 75 miliardami. Je to méně než před rokem. Poslanci přesunem vyhověli požadavku komunistů, kteří tím podmiňovali svou podporu státnímu rozpočtu. Podle armády může být ohrožena její modernizace.

Ministerstvo obrany již dříve uvedlo, že má materiál pro převod peněz připraven. Očekávalo se, že jej vláda v pondělí projedná. Nasvědčovala tomu i návštěva premiéra Andreje Babiše (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou u 4. brigády rychlého nasazení v Žatci, která se měla uskutečnit v pondělí dopoledne.

Akce ale byla zrušena, oficiálně kvůli onemocnění ministra Metnara. Ten svou nákazu oznámil minulý týden. Avizoval původně, že zásadní pracovní povinnosti bude řešit z domova. Na pondělní videokonferenční jednání se nakonec nepřihlásil, podle ministerstva obrany z důvodu aktuálního zdravotního stavu.

Místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) před zasedáním kabinetu řekl, že všichni ministři za sociální demokracii byli v pondělí připraveni pro přesun peněz hlasovat.

Metnar v minulosti opakovaně řekl, že pokud by se začalo na armádě šetřit, podal by demisi. Serveru Seznam Zprávy v pátek napsal, že veškerá jeho předchozí vyjádření platí. O tom, zda v pondělí vláda materiál projedná, nechtěl spekulovat.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek ČTK v pátek řekl, že úřad má materiál připravený. Pokud by ho vláda schválila, ministerstvo by do dvou dnů předložilo ministerstvu financí rozpočtové opatření. Úřad by pak měl maximálně měsíc na jeho schválení.

Kdyby armáda o peníze přišla, muselo by ministerstvo přeplánovat výdaje. Ohrozilo by to také slib České republiky spojencům z NATO vydávat do roku 2024 na obranu dvě procenta HDP.