Stíhaný Horáček tajil vlastnictví firem. Teď tvrdí, že mu jeho advokátka ukradla majetek za 200 milionů

Lobbista Tomáš Horáček stíhaný za korupci a ovlivňování zakázek se dostal do absurdní situace. Dříve svoje vlastnictví ve firmách skrýval a teď musí policii složitě dokazovat, že vlastníkem je on.



Donutila ho k tomu situace – tvrdí, že ho jeho nyní už bývalá advokátka okradla o majetek ve výši zhruba 200 milionů korun. Podal na ni kvůli tomu trestní oznámení.



Stalo se tak v době, kdy byl ve vazební věznici.



Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnosti Active Vision SE a HTS Corporate Group SE dokázaly v uplynulých čtyřech letech získat desítky milionů korun z veřejných zakázek od českých nemocnic. A to i přesto, že neměly žádnou dlouholetou historii a sídlily na virtuálních adresách.

Transparenci International přitom už v roce 2017 spekulovala, že za firmami stojí kontroverzní a dnes již obviněný lobbista Tomáš Horáček. On sám se ke společnostem ale několik let nehlásil a vlastnictví vždycky popíral. Ve statutárních orgánech společností byla zapsána advokátka Nina Rydlova.

„V žádném případě nechci být spojován se žádnou z uvedených firem,“ prohlásil třeba pro Mladou frontu dnes v srpnu 2017.

Teď obrátil. A k vlastnictví se přihlásil. „Firmy, ve kterých jsem aktivně vystupoval, tak byly dost často atakovány médii, z toho důvodu mé minulosti, že jsem velrybář (Horáček na sebe v minulosti upozornil kvůli podezření, že nabíral černé duše do ČSSD, aby pomohl tehdejší kontroverzní postavě strany Petru Bendovi, pozn. red.). V momentě, kdy společnost navenek nebyla ovládaná mou osobou, ačkoliv měla pořád to stejné portfolio, tak neměla jediný problém,“ zdůvodňuje Horáček, proč neměl firmy na své jméno.

Nemovitosti i smlouvy

Dostal se totiž do paradoxní situace. Tvrdí, že během loňského roku, kdy byl několik měsíců ve vazbě, vyvedla Rydlová z těchto dvou firem majetek v hodnotě 200 milionů korun do nového holdingu Porel, ve kterém je aktuálně podle obchodního rejstříku ředitelkou.

„V současné době čekáme na vyhotovení znaleckých posudků. Podle předběžných zjištění JUDr. Rydlová ukradla v době mého vazebního stíhání majetek přesahující hodnotu 200 milionů korun,“ tvrdí obviněný lobbista, který čelí stíhání z korupce a ovlivňování zakázek v nemocnicích.

A poodkryl, co všechno firmy vlastnily a o co reálně hrozí, že by mohl přijít. Firmám nebo jejich dceřinkám patřily třeba lukrativní pozemky v centru Prahy spolu s roubenou vilou sousedící s Nuselským mostem nebo tři paneláky v Ústí nad Labem. Nejde jen o nemovitosti, ale i lukrativní smlouvy s několika nemocnicemi a pojišťovnami či několik milionových pohledávek.

„Už ve vazbě jsem pojal podezření, že nakládá s mými společnostmi v rozporu s mými pokyny. Ona de facto skrz falešné účetní doklady a protiprávní operace vyvedla majetek do své společnosti,“ tvrdí lobbista. Z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí lze skutečně vyčíst, že nemovitosti vlastní od konce roku 2018 Porel Holding, kde je aktuálně Rydlova statutární ředitelkou.

‚Za akcie jsem zaplatila‘

Horáčkova bývalá dvorní advokátka má ale jinou verzi příběhu. V rejstříku obou firem je vedena jako jejich jediný akcionář od konce roku 2016, že by šlo ale jen o roli bílého koně pro Horáčka, to důrazně odmítá. Akcie obou mateřských firem prý totiž řádně koupila. A má na to prý i doklady.

„Tak majetek nemá hodnotu 200 milionů korun, to zaprvé. Za druhé, akcie firem jsem nabyla na základě řádné kupní smlouvy. Ale vzhledem k tomu, že pan Horáček na mě podal žalobu o vrácení 27 milionů korun, které jsem mu údajně měla zadržet z úschovy (jiný spor, pozn. red.), tak bohužel se k tomu nechci vyjádřit z důvodu taktiky u soudu,“ říká Rydlová pro Radiožurnál.

Horáček na Rydlovou podal na Vrchní státní zastupitelství v Praze čtyřicetistránkové trestní oznámení kvůli podezření ze zpronevěry, podvodu a vydírání. A přišel s verzí, proč to udělala: podle něj jde o cílený tlak, protože se rozhodl spolupracovat s policií.

Bitva zákulisních hráčů

„Mám za to, že za paní doktorkou Rydlovou stojí pan Šnajdr (exposlanec Marek Šnajdr, se kterým má Horáček jiný obchodní spor, pozn. red.) a tím atakem na mé stávající firmy a pokusem ukrást mi můj majetek jim jde o to, že mě chtějí zatlačit do kouta a přinutit mě, abych změnil svoji výpověď,“ míní lobbista, který s policií na začátku roku začal spolupracovat.

Svou výpovědí usiluje o nižší trest. A jde zároveň o formu jeho obhajoby, v jejímž rámci má právo házet vinu na jiné i lhát.

Během dvou výslechů se Horáček přiznal, že korumpoval. Mimo jiné, že uplácel dvěma miliony tehdejšího druhého muže VZP Petra Hoňka a stejně tak tvrdí, že dával peníze v hotovosti i exposlanci ODS Marku Šnajdrovi – tomu je měl donést do kanceláře.

Oba dva korupci striktně odmítají. A Šnajdr označil za naprostý nesmysl i to, že by s Rydlovou jakkoliv ohledně majetkové transakce spolupracoval. „Nevím, jestli je to zoufalství vyplývající z právního postavení pana Horáčka nebo případ pro docenta Chocholouška, případně obojí,“ napsal Šnajdr Radiožurnálu v SMS.

Spolupráci se Šnajdrem vyloučila i Rydlová. „To v žádném případě. Na rozdíl od pana Horáčka, který produkuje denně pět smýšlených oznámení, žalob a vyvratitelných pomluv, jsem schopna prokázat jak nabývací tituly, tak i ostatní doklady a důkazy, které osvědčuji mé nároky. Vůbec nerozumím, jak s tímto souvisí pan Šnajdr,“ říká advokátka.

Horáčka tak čeká těžká právní i policejní bitva. Kromě toho, že usiluje o status spolupracujícího obviněného, bude muset dokázat, že firmy a s nimi spojený majetek byly skutečně jeho. Pokud by se přitom jeho nařčení Rydlové z krádeže stamilionového majetku neprokázalo, mohl by sám čelit stíhání z jejího křivého obvinění.

Roubenka u nuselských schodů Do majetkového portfolia firem, z jejichž krádeže podnikatel Tomáš Horáček obvinil svou bývalou advokátku Ninu Rydlovou, patří i památkově chráněná roubenka s velkou zahradou u pražských nuselských schodů. Na zanedbaném, ale velmi lukrativním pozemku se přitom počítá s developerským projektem, v rámci kterého by ve svahu mezi pražskými Vinohrady a Nuslemi měl vyrůst bytový komplex s garážemi. Proti plánům investorů přitom místní organizovali petice, rada městské části Prahy 2 s výstavbou v roce 2015 souhlasila. Rezidence Pod Zvonařkou se měla začít stavět o rok později a s dokončením celého komplexu s se počítalo v roce 2018, dodnes ale stavební práce ani nezačaly. Investor totiž stále nesplnil přísné podmínky radnice a plány zřejmě komplikovaly také opakované změny vlastníků roubenky a její zahrady, stejně jako developerské společnosti. Například deník MF Dnes v roce 2015 informoval, že jedním ze společníků investora projektu byl v té době někdejší magistrátní úředník Bořek Votava, který v éře primátora Pavla Béma (ODS) šéfoval pražskému územnímu rozvoji. A deník tehdy připomněl, že figuroval také mezi nejčastěji volanými kontakty kontroverzního lobbisty Romana Janouška. Od loňského listopadu je pak jediným společníkem developerské firmy italská společnost Fidimed Fiduciaria. Vlastník samotné roubenky i s přilehlou zahradou byl dlouho neznámý. Kdy a jak do projektu vstoupil Horáček nebo firmy z jeho okolí, není z veřejně dostupných zdrojů jasné. V prosinci 2018 se každopádně vlastníkem roubenky oficiálně stala tehdy nově vytvořená společnost Porel Holding, za kterou stojí právě Rydlová.