Léta úspěšně podnikal. Firmu měl v jedné vesničce nedaleko Kutné Hory, kousek odtud i bydlel. Lidé, kteří ho znali, ho popisují jako šikovného řemeslníka, kterému se dařilo. Najednou ale Jiří H. všechno rozprodal a zmizel.

Propadl totiž kutnohorskému léčiteli Richardu Šifferovi, kterého v říjnu 2022 usmrtily dvě jeho stoupenkyně. „Začal se stýkat jenom s tou sektou nebo s lidmi z toho společenství. A dal ruce pryč i od rodiny,“ popsal reportérům Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz člověk, který s Jiřím léta provozoval byznys.

K ezoterii a podobným věcem podle jeho příbuzných a známých tíhnul vždycky. Nakonec se mu to stalo osudným, předloni v srpnu totiž za podivných okolností zemřel. Těsně před smrtí podstoupil lesní rituál, který mu nařídil vůdce společenstva Šiffer.

Radiožurnál a server iROZHLAS.cz na základě rozhovorů, soudních výpovědí a dokumentů přinášejí detaily životního příběhu, jehož konci předcházelo několikaměsíční psychické i fyzické mučení.

Použití jmen Reportéři Českého rozhlasu znají identitu všech osob v textu. Z důvodu respektování soukromí a citlivosti celého případu však většinu z nich neuvádí.

Kamarádi z kina i bazénu

Se samozvaným léčitelem Šifferem se Jiří znal dlouhá léta, jak potvrzují lidé z jeho okolí. Měli být kamarádi ještě předtím, než si vytvořili vztah léčitel-klient a dávno před tím, než kolem sebe Šiffer vytvořil sektu. „Nevím, jestli se znali od dětství, ale znali se dlouho,“ potvrdila reportérům Jiřího exmanželka.

I díky tomu se Jiří zařadil mezi Šifferovy nejbližší. V jednu chvíli se uvnitř skupiny dokonce mluvilo o tom, že si z něj léčitel vychovává svého nástupce. „Richard s ním chodil do bazénu, oba měli rádi sauny, jezdili spolu do kina,“ popsala ve své výpovědi před soudem jedna z následovnic.

Šiffer využil svého dlouholetého přítele také v rámci jakéhosi sociálního experimentu, kdy jednotlivým členům sekty určoval, s kým budou žít. Jiří takto dva dny bydlel u zubařky Magdaleny. Léčitel jí s neodkladným požadavkem, aby u sebe v bytě ubytovala někoho dalšího, zpravidla muže, zavolal v průběhu let hned několikrát.

Uvnitř společenství Šiffer určil zubařce roli jakési „černé ovce“, kterou různými způsoby ponižoval. Také se jí před ostatními vysmíval za věci, které si především vymyslel on sám. Namátkou tvrdil, že je neschopná, málo uklízí a trpí neovladatelnou touhou po mužích.

Domnělý styk

Jenže na konci roku 2021 Šiffera opustily dvě ženy, se kterými skoro dvacet let sdílel domácnost. On si za novou partnerku překvapivě zvolil právě Magdalenu a rozhodl se ji především pro sebe „očistit“, protože byl přesvědčený a hlásal, že každá žena má mít v životě jediného muže.

„Předpokládali jsme, že to nastane, ale že to dojde do takových konců, to by mě v životě nenapadlo,“ vypověděla před soudem jedna z dvojice žen, které Šiffera opustily. Dodala, že „Jirku měl začít Richard týrat“ hned po jejich odchodu.

Ty dva společné dny Jiřího a Magdaleny najednou hrály klíčovou roli.

Šiffer si totiž usmyslel, že spolu měli intimní styk a rozhodl se, že z nich dostane přesný popis toho, jak probíhal. Svým následovníkům říkal, že má rád policejní výslechy a podle toho se i choval: neustále se vracel k dvoudennímu soužití a vyptával se i na ty nejmenší detaily. Ani s jednou verzí, kterou mu předložili, však nebyl spokojený. Tvrdil totiž, že „pravdu“ zná jen on sám.

Na začátku roku 2022 Šiffer do arzenálu svých výslechových postupů přidal i fyzické mučení. Když Jiří neodpovídal podle jeho představ, chlubil se léčitel před ostatními, že mu vytrhal zuby, a hrozil, že pokud neřekne pravdu, přijde o další.

Že k trhání skutečně došlo, považují kriminalisté za prokázané. „Šiffer říká, že mu vymlátil všechny zuby, jeden po druhém, kleštěmi,“ stojí v dokumentu, do kterého měly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz možnost nahlédnout. Ostatním svým klientům pak předpovídal, že Jiří H. bude umírat v bolestech, protože mu způsobil rakovinu prostaty.

Týrání Jiřího bylo podle členů společenství na denním pořádku. Šiffer mu vyhrožoval, že ho přestane léčit a on zemře. Měl absolutní moc nad jeho životem. Jiří mu totiž - stejně jako řada dalších - uvěřil, že vidí každý jeho krok i myšlenku. Že mu silou vůle dokáže způsobit vážné onemocnění nebo smrt.

Nastaly třeba situace, kdy Šiffera Jiří neposlechl a on mu nechal vystěhovat celý byt. Sebral mu od něj i klíče a dříve úspěšného podnikatele nechal několik dní bydlet v autě. Navíc ho Šiffer začal i hypnotizovat a ještě si za to nechával štědře zaplatit - 66 tisíc korun za jednu seanci.

Celé to pak vyústilo v to, že si Jiří ublížil i sám. V červenci po dalším neúspěšném výslechu vzal zahradní nůžky a ustřihl si jimi malíčky na nohou.

V lese u Šternberka

Rány se mu podle několika členů společenství nehojily dobře. I v takovém stavu ho ale Šiffer začal posílat do lesů u hradu Český Šternberk. V přírodě musel Jiří pobývat nahý, bez jídla a bez vody.

Takových ozdravných pobytů, jak to nazývali někteří Šifferovi následovníci, se zúčastňovali i další členové sekty. Léčitel jim to nařizoval s tím, že si tam uvědomí své údajné sexuální deviace. Lidé většinou v lese zůstávat nechtěli, ale nakonec se podřídili. Ze svého vůdce měli extrémní strach, dlouhodobě jim totiž vyhrožoval, že jim přivolá onemocnění nebo přímo způsobí smrt.

Jiří se takových pobytů zúčastnil několikrát, na poslední se vypravil v pondělí 15. srpna 2022 před půlnocí. Další lidé ze společenství ho přivezli do českošternberkských lesů v kufru auta, a protože se mu podle jejich slov takové pobyty v minulosti líbily, nechali ho tam. Kromě něj tam ten večer zůstali ještě tři muži a jedna žena.

Další je tam na příkaz Šiffera jezdili kontrolovat. Při takových inspekcích na ně nejdřív zapískali. Když se pak nahé postavy zpoza stromů vynořily, dostaly několik otázek: proč tam jsou, jak se jim v lese daří a jestli se už zamysleli nad svým chováním. To se ten týden opakovalo v úterý a ve středu po setmění, kdy na prohlídku dorazil i sám Šiffer. Jiřího se opět ptal na jeho soužití s Magdalenou.

„Pak chtěl Šiffer odejít s tím, že osoby, které na místě zůstanou, zemřou,“ stojí v jednom dokumentů, který se věnuje trestní stíhání šestice osob.

Výhrůžky smrtí i vyloučením ze společenství v tu chvíli lidi, kteří měli zůstat v lese, vyděsily. Začali na Šiffera naléhat, ať se vrátí. Nakonec si dal říct. Zpátky do temného lesa ale nepřišel odpouštět.

Jiří se v tu chvíli pokusil utéct, další stoupenci mu v tom však zabránili a zalehli ho na zemi. Nakonec měl skončit v kleče „na čtyřech“ před Šifferem, který se z něj opět pokusil dostat ucelenou výpověď o soužití s Magdalenou, především pak přiznání, že ji chtěl znásilnit.

Domnělou „pravdu“ však znal pouze léčitel, a tak před ním Jiří se svými verzemi opět neobstál. V tom se Šiffer rozhodl přitvrdit a přikázal dalším dvěma mužům, že za každý nesprávně zodpovězený dotaz Jiřího fyzicky potrestají dřevěnou tyčí. Sám vůdce podle policie nezasadil ani jeden úder. Dva muže, kteří jeho pokyny plnili, policie později obvinila ze zločinu vydírání se zbraní, jednoho z nich navíc s následkem smrti.

Rány do všech částí Jiřího těla ustaly až poté, co nahý muž přistoupil na vůdcovu verzi a přiznal, že se pokusil zubařku znásilnit. V ten moment Šiffer z lesa i s dalšími vyvolenými odešel.

Vůdce radši zmizel

Vrátili se tam až o další dva dny později během pozdního odpoledne. To už ale zmláceného Jiřího našli v bezvládném stavu. V tu chvíli se Šiffer zalekl a ujel. Ostatní přesto dál věřili, že nadpřirozené schopnosti jejich vůdce muži pomůžou spíše než záchranáři a vydali se léčitele hledat do Kutné Hory.

„Jiřího H. odnesli, naložili do kufru jeho vozu,“ zrekonstruovali vyšetřovatelé převoz s tím, že řidič při jízdě terénem prorazil chladič.