3. 6. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy ze světa

Kyjev dovoluje ukrajinské tajné službě SBU mučit lidi podezřelé ze sympatií k proruským separatistům a na Ukrajině také existují tajná vězení. Uvedl to britský list The Times s odvoláním na zástupce generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ivana Šimonoviče. Zpráva OSN podle deníku zaznamenává stovky případů nezákonného věznění, mučení a špatného zacházení s vězni - a to jak ze strany proruských separatistů, tak vládních sil. SBU obvinění odmítla a nevpuštění inspektorů OSN do svých zařízení vysvětlila tím, že v nich žádní vězni nejsou.