28. 3. 2016 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Za porušení zákazu vstupu do lesa by v budoucnu mohli turisté a houbaři platit vyšší pokuty než teď. Uvažuje o tom ministerstvo zemědělství. V krajním případě - třeba v době honu nebo kvůli ohrožení mláďat - by je mohla neukázněnost přijít až na třicet tisíc korun. A to i tehdy, když lesem vede třeba cyklostezka nebo cesta na místní hrad.