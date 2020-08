Výběr z médií: sexuální obtěžování mužů, výhodný nájem pro studenty a fíky na úpatí Jeseníků

Se sexuálním obtěžováním se setkávají i muži, o svých zkušenostech se ale bojí mluvit. Téma pro Deník N. V podhůří Jeseníků rostou díky vyšší průměrné teplotě fíky, píší Hospodářské noviny. Lidové noviny se věnují začátku letošní Letní filmové školy v Uherském Hradišti. A deník Právo píše o nabídce pro studenty, kteří mohou získat výhodný nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Více v pravidelném výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:32 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, co ženy považují za obtěžování, muži často přechází (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Deník N

Úterní vydání Deníku N se věnuje sexuálnímu obtěžování mužů. Ti o svých zkušenostech totiž podle průzkumu mluví méně než ženy. Ve srovnání s nimi je takových případů u mužské populace výrazně méně. Relevantní statistiky a výzkumy ale zatím chybí.

Obtěžování u mužů se od ženských případů výrazně liší. To, co totiž ženy považují za nestandardní chování, muži často přejdou. O svých nedobrých zkušenostech navíc mluví daleko méně. V komentářích na sociálních sítích Deníku N v červnu sice několik mužů potvrdilo, že v minulosti obtěžováni byli - promluvit otevřeně ale odmítli. Deník teď shromáždil svědectví šesti mužů, kteří se rozhodli vyjít se svým příběhem ven.

Podle advokátky Lucie Hrdé, která se specializuje na oběti sexuálního násilí, jsou muži nejčastěji zneužíváni třeba ve vězení, na vojně nebo jako malí chlapci. Ocitají se tak totiž v pozici slabších. Pokud se skutečně stanou obětí sexuálního zneužívání, je pro ně navíc velmi komplikované vyhledat případnou odbornou pomoc. Ta totiž v Česku téměř chybí, podotýká Deník N.

Hospodářské noviny

V podhůří Jeseníků rostou fíky jako u moře, píší úterní Hospodářské noviny. Úbočí Nízkého Jeseníků totiž patří mezi oblasti, kde se za posledních 60 let nejvíce zvedla průměrná teplota, někde až o téměř tři stupně Celsia. Kromě fíkovníků se pod horami daří také středomořským jehličnanům nebo mandloním.

Podle zahradního architekta Radima Slabého se fíkům v Jeseníkách daří už 12 let. I letos jsou už exotické plody zralé. A to navzdory nadmořské výšce kolem 400 metrů, která pro ně není nejvhodnější. Úrodě prospívá vyšší průměrná teplota. V obci Paseky, která leží pod Karlovským vrcholem a Zvonem, se totiž od roku 1961 zvedla o 2,8 stupně Celsia. Celorepublikový průměr je přitom o necelý stupeň nižší. Díky vhodným podmínkám tak ročně v přírodním parku sklidí až 30 kilo fíků.

Paseka ale není jedinou teplotní anomálií v Česku. Vyšší teploty dlouhodobě zaznamenávají také na zhruba 80 kilometrů vzdáleném severním úpatí Jeseníků.

Lidové noviny

Letošní ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti začne v pátek a nabídne i unikátní Cinekoncert. Tématu se věnují Lidové noviny. V rámci akce režisérka Hanna Schygullová doprovodí své krátké filmy šansony sicilské hudebnice Etty Scollové. Organizátoři filmové přehlídky i letos přichystali plnohodnotný program, budou na něm ale platit zvláštní hygienická opatření.

Podle ředitelky festivalu Radany Korené je důležité, že se akce letos může navzdory epidemii koronaviru uskutečnit. Podle ní se kulturní společnost nedá lehce zmanipulovat a ovládnout. Lidovým novinám přiznala, že byla příprava festivalu letos náročná hlavně kvůli neustálým změnám s limity účastníků kvůli nákaze koronavirem. Vzhledem k tomu, že žádný sál nemá větší kapacitu než 500 míst, můžou být projekce bez větších omezení. Jedinou povinností je dezinfekce sálů po každém představení, což může pozdržet projekce.

Aktuálně.cz

Ochrana přírody šla během koronavirové krize stranou, píše server Aktuálně.cz. Zvyšuje se totiž spotřeba jednorázových igelitových rukavic a roušek, které v sobě mají mikroplasty. Dál roste také celosvětová koncentrace oxidu uhličitého. Podle studie v časopise Nature stoupá natolik, že do 5 let dosáhne hodnoty, kterou země naposledy zažila před 15 miliony lety.

Deník

Stále méně Čechů vyráží do přírody s klasickou papírovou mapou nebo kompasem, uvádí úterní regionální Deník. Klasické orientační pomůcky nahradily chytré telefony a GPS signál. S mapou na výlet už nechodí víc než polovina výletníků. Na online mapy se spoléhají hlavně mladí lidé od 20 do 40 let.

Právo

Vysokoškoláci si v Praze můžou zažádat o výhodný nájem bytu v domě s pečovatelskou službou výměnou za program pro seniory, píše Právo. Projekt mezigeneračního bydlení funguje první rok a městská část Praha 3 zatím takto obsadila dva byty. Radnice nabízí prostory za zvýhodněných podmínek. Studenti se pak na oplátku věnují 30 hodin v měsíci seniorům.