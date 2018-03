9. 3. 2016 | ČTK, David Černý, Václav Rokyta |Zprávy z domova

Vláda schválila poskytování půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do šesti let. Půjčky od 50 tisíc do 600 tisíc korun by měly být poskytnuty ze Státního fondu rozvoje bydlení. Kabinet se dohodl i na podobě tendru na nového provozovatele letecké záchranné služby a krizové variantě výběru mýta po roce 2016.