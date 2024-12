Nepochopení veřejností. Zastaralé zákony. Problém sehnat zaměstnance. Nedostatek peněz. To jsou jen některé ze zásadních překážek, kterým dnes čelí české výchovné ústavy a dětské domovy se školou, mezi veřejností často označované jako „pasťáky“. Ty se snaží pomoci dětem s výchovnými problémy, stát jim ale k tomu nedává prostředky. Server iROZHLAS.cz v sérii článků nabízí unikátní vhled do systému, který poškozuje jak děti, tak samotná zařízení.

„Dnes jsme už jen krůček od propasti,“ konstatuje Jan Košíček, ředitel výchovného ústavu a dětského domova se školou v Moravském Krumlově. Jeho zařízení se stará až o 66 dětí, kterým soud nařídil tzv. ústavní nebo ochrannou výchovu.

Jaký je rozdíl mezi ústavní a ochrannou výchovou? Ústavní výchova je formou péče, o které rozhoduje soud v opatrovnickém řízení, pokud je ohrožený stav, vývoj či výchova dítěte a nebylo možné zajistit jiný způsob péče (např. výchovu u příbuzných). V současné době ji má uloženou přibližně 6 500 dětí, které vyrůstají v dětských domovech i výchovných ústavech. Ochranná výchova je druh trestní sankce a ukládá se dětem, které spáchaly trestnou činnost. V Česku ji má uloženou přibližně 120 dětí. Děti s ústavní výchovou mají právo na samostatné vycházky i osobní návštěvy rodiny. Děti s ochrannou výchovou sice právo na vycházky nemají, ale podle zákona mají pořád právo na osobní návštěvy rodiny.

V teorii má jít téměř výhradně o děti s výchovnými problémy a poruchami chování. „Máme tu psychiatrické děti. Máme tu děti, které páchají trestnou činnost. Nikdo o tom nechce moc mluvit, nikdo o tom nechce moc slyšet, ale velmi rychle si musíme přiznat situaci, že stávající systém a právní normy nejsou schopny pracovat se skupinami dětí, které jsou na okrajích tohoto spektra,“ říká Košíček. Co to znamená v praxi? Vedle mladistvého násilníka, který spáchal zločin a má za sebou několik trestních řízení, je ve stejném zařízení chlapec, který zlobí ve škole a nerespektuje autority. Často pro ně platí ta stejná práva a povinnosti, zákon je staví téměř na stejnou úroveň. „Systém je původně nastavený tak, že bychom ve výchovných ústavech měli pracovat speciálně pedagogickými metodami s dětmi s určitým typem chování. Dnes jsou ale zařízení stavěny do role, že mají pracovat s dětmi, na které tyto metody nejsou účinné,“ upozorňuje ředitel Košíček. Zaměstnanci by tak v ústavech měli téměř výhradně kombinovat terapii se vzděláváním. To však nenaplňuje kompletní potřeby třeba dětí s psychiatrickými diagnózami nebo závislostmi, které jsou běžně v zařízeních umístěny.

‚Konečná štace‘ Současný systém ochrany dětí v České republice jednoznačně preferuje rodinnou péči před tou ústavní. Takový trend schvalují odborníci napříč celým spektrem ústavní výchovy. Pokud se dítě ocitne v krizové situaci, ať už kvůli rodinným problémům či poruchám chování, snaha je, aby dítě zůstalo s rodinou.

„Přichází k nám to, s čím si společnost kompletně neumí poradit. Tak to hodí na institucionální výchovu: někam to ukliďte a nám je to jedno.“ úryvek z výzkumu Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče (2023)

Jenomže tato snaha velmi často selhává. Stát spoléhá na to, že hlavním aktérem na poli ochrany dětí budou pracovníci OSPOD (Odboru sociálně-právní ochrany dětí - pozn. red.). „Současná situace je jedna velká katastrofa,“ upozorňuje Dagmar Kubičíková, vedoucí OSPOD na Praze 8. Na jednoho sociálního pracovníka by dnes podle zákona mělo připadat osmdesát případů, v praxi to bývá ale násobně více. Do ústavní výchovy dítě putuje až v okamžiku, kdy jiné formy pomoci selhaly. Jde o „konečnou štaci“, kam děti směřují poté, co selhaly rodiny i systémy prevence. V praxi jde tak často o děti, se kterými si už nikdo neví rady. Odesláním do ústavu je zdánlivě jejich problém vyřešen. „Mechanismus je ve své podstatě selektivní a na jeho konci zůstávají děti, které jsou neúspěchem dotčené nejvíce a jsou nositeli celé řady nepříznivých charakteristik a problémů, pro které se nepodařilo najít řešení,“ uvádí autoři výzkumné zprávy z projektu Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče z organizace SocioFactor a Nadace Sirius.

„Stát rezignoval. Jsme pro něj odkladiště dětí. O problému jako společnost děláme, že ho nevidíme,“ hodnotí stav péče o děti v institucionální výchově Rudolf Jakubec, ředitel výchovného ústavu v Boleticích nad Labem.

„Jsou tu psychiatrické děti, kdy vychovatel nemá kompetence, nerozumíme diagnózám nebo je teoreticky neznáme. Neumíme s tím pracovat. Nemáme tu medikaci a dostupnost psychiatrické péče. S poruchami chování si umíme poradit, ale psychiatrické věci nás zatěžují.“ úryvek z výzkumu Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče

„Naším cílem není zavírat děti do ústavů, ale vrátit je do rodiny. My jim máme pomoct se trochu srovnat, a pak je vrátit do rodinného prostředí,“ podotýká. Taková práce je ale v aktuálním stavu velmi obtížná, protože na ni zařízení nemají adekvátní prostředky. Nedostatky systému přiznává i resort školství. „Ministerstvo si je nedostatků současného systému ústavní péče, který vznikal už před mnoha lety, vědomo,“ uvádí pro server iROZHLAS.cz tiskový mluvčí ministerstva školství Patrik Kubas. V listopadu proto došlo k podpisu deklarace o nutnosti komplexní transformace péče o ohrožené děti. Memorandum podepsali zástupci ministerstev školství, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, zdravotnictví, pro místní rozvoj i úřadu vlády. Rád jsem dnes za @msmtcr připojil podpis k memorandu o meziresortním závazku s @mpsvcz @ZdravkoOnline @SpravedlnostCZ @laurencikova_k vypracovat novou právní úpravu systému péče o ohrožené děti. Spolupráce školství a sociálních a zdravotních služeb je velmi potřebná. pic.twitter.com/rmz2W4EiCH — Jiří Nantl (@jiri_nantl) November 20, 2024 ‚Suplujeme dětské psychiatrie‘ Ve výchovných ústavech dnes končí děti v dosti odlišných situacích. Od dětí, které „měly smůlu“ a doplatily na špatné rodinné prostředí, přes děti s drogovými závislostmi, děti se silnými psychiatrickými problémy, až po děti, které spáchaly různě závažné trestné činy. Zařízení však disponují výhradně pedagogickým personálem. Pro práci ve výchovném ústavu dnes musí mít uchazeč vystudovanou speciální pedagogiku. S dětmi v institucionální výchově by tak měl pracovat zejména z pedagogického hlediska. Na případy s psychickými problémy či závislostmi pracovníci nemají odbornost. „Máme tam dítě, které za 14 dní sedmnáctkrát spolklo zapalovač. Odvezete ho, vyndají mu to a vrátí zpátky.“ úryvek z výzkumu Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče (2023) „Jsou to úplně hlavní otázky, na které bychom si měli odpovědět. Co vlastně po té ústavní výchově chceme?“ ptá se Košíček. S ním souhlasí i ředitelka diagnostického ústavu na Praze 2 Petra Prymulová. „Stát neřekl, jaká je pro tato zařízení zakázka,“ říká. „Máme tu děti s psychickými problémy, které mají silnou medikaci. Na to by tu měl být zdravotník, toho ale tabulkově nemůžu zaměstnat,“ upozorňuje Prymulová. Ministerstvo školství na dotaz ohledně zaměstnání zdravotníků uvedlo, že otázku začalo diskutovat s ministerstvem zdravotnictví.

Na výchovné ústavy tak přímo dopadá krize dětských psychiatrií, kterou server iROZHLAS.cz popsal před dvěma lety. Dětské psychiatrie nemají kapacity a případy dětí, které jsou například agresivní, nebo na ně jednoduše není místo, tak směřují do institucionální výchovy. „Prakticky suplujeme psychiatrické nemocnice. Obecně lidé mají pocit, že pokud dají dítě do ústavu, je o něj postaráno, problém je vyřešen. A to i když má psychiatrickou diagnózu, je tu s dětmi, které takové zatížení nemají,“ potvrzuje ředitel výchovného ústavu v Obořišti Jiří Procházka.