‚Významný milník české obrany.‘ Zbrojovka Excalibur Army zprovoznila ve Šternberku halu za půl miliardy
Zbrojovka Excalibur Army v sobotu ve svém závodě ve Šternberku na Olomoucku zprovoznila novou halu pro montáž pásové a kolové vojenské techniky včetně houfnic, raketometů, tanků, bojových a speciálních vozidel. Do její stavby firma investovala včetně technologií zhruba 500 milionů korun. Díky investici šternberská zbrojovka zvýší výrobní kapacitu a pokryje rostoucí počet armádních zakázek v Česku i zahraničí.
Vedení Excalibur Army v sobotu zároveň podepsalo s německou KNDS Deutschland memorandum o zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2 pro českou armádu. Informoval o tom mluvčí zbrojovky Andrej Čírtek.
Excalibur Army ve Šternberku vyrábí, modernizuje a opravuje vojenskou techniku. Firma patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.
Společnosti Excalibur Army v posledních letech prudce rostou tržby. Loni je zvýšila o 47 miliard korun na rekordních 65,8 miliardy korun. Zároveň meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 11,18 miliardy korun, což je také dosud nejvyšší hodnota.
Nová hala podle Čírtka poskytne prostor pro práci přibližně 150 lidem s možností výroby ve dvou až třísměnném provozu. Výrobní hala má plochu 6 600 metrů čtverečních. Součástí je i třípatrová administrativní část pro až 60 pracovníků.
„Zprovoznění nové haly je pro naši společnost nejen technickým a investičním milníkem, ale i symbolickým dárkem, který si dáváme k 30. výročí našeho založení. Nová hala bezesporu odráží dynamický rozvoj naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák.
„Rok 2024 byl pro Excalibur Army historicky nejúspěšnější po všech stránkách a rok 2025 pokračuje v této trajektorii,“ dodal.
Spolupráce s armádou
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která kandiduje v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny za koalici Spolu, upozornila, že zprovoznění nové haly je významným milníkem nejen pro Excalibur Army, ale také pro český obranný průmysl a obranyschopnost České republiky.
„Nová výrobní hala přinese nejen práci mnoha lidem, ale posílí i naše výrobní kapacity, což je v současné bezpečnostní situaci velmi důležité. Schopnost umět opravovat a udržovat armádní techniku na našem území je v našem strategickém zájmu,“ řekla Černochová.
Podle ředitele divize CSG Defence Jana Marinova je pro šternberskou zbrojovku zásadní spolupráce s českou armádou: „Společnost Excalibur Army a její růst byly vždy založeny na exportu. Má, stejně jako mateřská skupina CSG, globální působnost. Je to ale zároveň výrobce, který je vždy připraven přednostně plnit potřeby české armády.“
„Otevření nové moderní výrobní haly znamená nejen nová pracovní místa a další přínosy pro českou ekonomiku, ale i posílení jistoty dodávek pro české ozbrojené síly nejen v mírových časech, ale i v bezpečnostních krizích, kdy se stát může plně spolehnout jen na průmysl, který má na svém území,“ podotkl Marinov.
Memorandum s KNDS
Ve Šternberku bylo v sobotu podepsáno memorandum o porozumění mezi Excalibur Army a firmou KNDS Deutschland, které se týká budoucí údržby, oprav a modernizace hlavních bojových tanků Leopard 2A8 provozovaných českou armádou. Vláda nedávno schválila nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 miliardy korun.
„Cílem memoranda je vytvořit rámec pro efektivní zajištění podpory provozu a životního cyklu této techniky v České republice,“ uvedl Čírtek. Dohoda navazuje na dlouhodobou spolupráci skupiny CSG s francouzskou i německou částí KNDS.
V Česku skupina CSG zajišťuje podíl domácího průmyslu na projektu houfnic Caesar z produkce KNDS France určených pro Armádu České republiky. Dalším společným projektem CSG s KNDS France jsou obrněná vozidla Titus.