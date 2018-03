Olomoucký kraj

24. 2. 2017 | ČTK |Regiony

Zastupitelé příští týden v pondělí projednají návrh krajské rady na odvolání olomouckého hejtmana Oto Košty (ANO), kterého by měl v čele úřadu nahradit krajský předseda ANO Ladislav Okleštěk. Na dotaz ČTK to v pátek uvedl sám Okleštěk. ANO na začátku února vyzvalo Koštu k rezignaci a zdůvodnilo to tím, že je nespokojeno s jeho prací v čele hejtmanství. Košta výtky spolustraníků odmítl a nerezignoval. S kritikou hejtmana pak přišli i jeho tři náměstci z ANO a koaliční ČSSD a ODS.