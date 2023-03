Největší krach americké banky od roku 2008 by se nemusel přelít na celý trh, míní bankéř

Krach americké Silicon Valley Bank je největším bankrotem banky od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize, která způsobila oslabení nejen amerických, ale také evropských akcí. Ondřej Jonáš, Českoamerický investiční bankéř míní, že se pád banky nepřelije do ostatních bank. „Nikdo nebyl v počátečních okamžicích schopen odhadnout, jak moc se bude šířit tato nákaza. Zda to nebude opakování Lehman Brothers z roku 2008," vysvětluje Jonáš. Rozhovor Silicon Valley 22:04 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší zkrachování banky od roku 2008 | Foto: Michael Caronna | Zdroj: Reuters

Krach americké Silicon Valley Bank je největším bankrotem banky od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize, která způsobila oslabení nejen amerických, ale také evropských akcí. Silicon Valley Bank se specializuje na technologické společnosti podporované rizikovým kapitálem a tzv. start-up firmy. Koncem roku měla banka aktiva kolem 209 miliard amerických dolarů a byla řazena mezi 20 top amerických komerčních bank.

Tento týden oznámila, že chce navýšit kapitál o více než dvě miliardy amerických dolarů. Jako jeden z důvodů, proč chce získat nový kapitál, uvedla, že klientům dochází hotovost. Rostoucí úroky, obavy z recese a zpomalení trhu s primárními nabídkami akcií ztěžují začínajícím společnostem možnosti, jak získat další hotovost. To zřejmě způsobilo snížení vkladů firem u bank, jako je Silicon Valley Bank.

Co bylo tedy hlavním důvodem kolapsu Silicon Valley Bank? Rychlý růst úrokových sazeb?

Určitě, to v tom hrálo velkou roli. Na začátek bychom měli říct, že to není jen tak nějaká průměrná banka. Specializuje se na inovativní startupy, na nové firmy zvláště v technologické a biotechnologické oblasti. Funguje na obou pobřežích, jak v Kalifornii, tak například v Massachusetts.

Většina jejich klientů nejsou reetailoví klienti, kteří většinou svoje peníze nehlídají tak, aby s nimi rychle hýbali. Jsou to společnosti, které jsou nesmírně citlivé na kvalitu depozit, na kvalitu služeb a právě při rostoucích úrocích hledali místo, kde zaparkovat peníze, kde by z nich měli větší zisk.

FDIC

@FDICgov 1/1 The FDIC today created the Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank, which was closed this morning by state bank regulators in California. 🧵



fdic.gov/news/press-rel… 247 478

To tlačilo celou banku na obou stranách, její rozvahy, kdy se de facto dostala do problému likvidity. Je to klasický problém banky, která se financuje krátkými penězi a přitom poskytuje dlouhodobé úvěry nebo dlouhodobé peníze. A v situaci, kdy dojde k tak rychlému posunu úrokových vazeb, jako došlo během posledního roku, tak se dostane do takové pasti likvidity.

Úprk peněz

A co způsobilo ten takzvaný run na banku, co bylo jeho impulsem?

Další specifikum je, že i když banka má několik tisíc firem jako klientů, tak za těmito firmami se chytá jenom několik málo desítek „private equity" nebo venture kapitalistů firem, které minulý čtvrtek vydaly signál, že by bylo asi dobré stáhnout depozita svých investorských firem z banky Silicon Valley Bank.

A vlastně došlo k runu, tedy k takovému úprku peněz, který byl synchronizován právě těmito velice málo společnostmi. Takže vidíme efekt propojené sítě Silicon Valley a biotechnologických firem, kdy došlo z finančního hlediska ke klasickému úprku depozit z banky Silicon Valley Bank. Ta byla nucena prodat některá svoje aktiva.

The New York Times

@nytimes Silicon Valley Bank on Friday became the biggest American bank to fail since the collapse of Washington Mutual in 2008, at the height of the global financial crisis. It's the second-largest bank failure in U.S. history. nyti.ms/3ZDscvm 244 418

Tato aktiva byla většinou uložena v dlouhodobých státních dluhopisech, které právě díky zvýšení úrokových sazeb prodávala za nižší hodnotu, než za které je koupila v průběhu koronavirové krize.

Během pandemie dostal tento sektor velice významnou injekci, jak od federální vlády, tak od investorů.

A předcházely krachu banky nějaké signály, že k němu může dojít?

Vaše otázka míří správně na regulaci tohoto sektoru a zvláště kalifornského regulátora, který v pátek povolal federální úroveň, agenturu FDIC, což je vlastně pojišťovna bank, k tomu, aby převzala správu nad bankou.

To, co slibují ve svém prohlášení, co myslím dneska ráno oznámili, je, že banka Silicon Valley Bank bude v pondělí převzata někým jiným. Předpokládám, že tento víkend se jedná o tom, kdo by nový majitel měl být.

Bude veliká snaha, aby v pondělí banka znovu začala fungovat. Právě tím, že většina depozitorů jsou firmy, tak 96 % veškerých depozit jsou nad pojištěnou částkou, která ve Spojených státech činí 250 tisíc dolarů.

To znamená, že veškeré účty pod touto částkou by měly být 100% zpřístupněny a kryty v pondělí. Dokonce nad tuto částku už FDIC oznámila, že bude poskytovat alespoň částečné krytí. To znamená částečný přístup k penězům tak, aby firmy mohly platit svým zaměstnancům a dál fungovat.

To vážné riziko je, že celá řada startupů a mladých firem prostě nebude schopna fungovat a dostát svým závazkům, zvláště vůči zaměstnancům.

Nervozita na trhu

Silicon Valley Bank, jak jste připomenul, je specifická banka. Jak pravděpodobné je, že by se tento pád mohl opakovat i v jiných bankách?

Nervozita, která zavládla na trhu, byla velice zajímavá v tom, že ku příkladu pokles ceny akcií, které jste zmínil, byl koncentrovaný na finanční sektor.

Ostatní banky ve čtvrtek klesly zhruba o 5 %, což je obrovské číslo, kdybyste to pronásobil jejich celkovou tržní hodnotou. Ale v pátek se to trošičku zlepšilo.

Respektive ve čtvrtek JP Morgan, jedna z těch největších bank, klesla v hodnotě víc než snad trojnásobek. A právě to bylo zrcadlení nervozity. Nikdo nebyl v počátečních okamžicích schopen odhadnout, jak moc se tato nákaza bude šířit a zda to nebude opakování Lehman Brothers z roku 2008.

Já si tedy osobně myslím, že nikoli. Je to opravdu velice specifický sektor, na který se banka Silicon Valley Bank soustředí. Dokonce včera (v pátek - pozn.red.) akcie JP Morgan šly, myslím, nahoru o 2 %.

Takže investoři dochází k přesvědčení, že snad by se celý finanční sektor měl vzpamatovat.

Vracíme se vlastně oklikou k vaší první otázce: do jaké míry rostoucí úrokové sazby hrají v tomto roli. Určitě vidíme tlak na stažení likvidity, zvýšení úrokových sazeb, stvrzení finančních podmínek.

Přitom nevidíme přesně do karet centrální banky, která se snaží udělat opak kvantitativního uvolňování neboli kvantitativního stahování, které možná stahuje likviditu na mezibankovním sektoru mírou, kterou teprve budeme postupně objevovat v příštích týdnech.