‚Byrokratické monstrum.‘ Unijní frakce se přou o nařízení proti odlesňování, odklad žádá i Česko

Potřebná pravidla pro ochranu lesů, nebo byrokratické monstrum? Evropské politické frakce se přou o unijní nařízení proti odlesňování, které má vstoupit v platnost 1. ledna. Konzervativní síly v Evropském parlamentu žádají Evropskou komisi o jeho odklad. Zemědělci a obchodníci prý na nová pravidla nejsou připraveni. Podle zástupců Zelených, socialistů či liberálů mezi europoslanci ale pro odklad není důvod. Od stálé zpravodajky Brusel 19:16 26. září 2024 Odklad nových pravidel podporuje i několik členských států. S šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o tom jednal například německý kancléř Olaf Scholz a odklad žádá i Česko (ilustrační foto)

Cílem nařízení je bojovat proti ničení lesů na jiných kontinentech, ale i přímo v Evropě. Při uvádění na trh Evropské unie budou muset firmy u některých produktů dokládat, že nepocházejí z nedávno odlesněné půdy a že jejich výroba nepřispěla ke znehodnocování lesů.

Konkrétně půjde například o komodity, jako je dobytek, dřevo, kaučuk či sója, a také výrobky z nich, jako je kůže, pneumatiky nebo nábytek. Nová pravidla se budou tedy týkat jak produktů dovezených například ze zámoří, tak těch, které se vyrábějí přímo v Evropské unii.

Za odklad pravidel bojuje zejména část frakce Evropské lidové strany, tedy největší skupiny v Evropském parlamentu. Vyzvali k tomu například jejich dvě výrazné tváře, europoslanci Herbert Dorfmann a Peter Liese. Firmy podle nich na nové nařízení nejsou připravené a nová pravidla označili za byrokratické monstrum, které může ohrozit dodávky krmiva pro zvířata a řadu dalších komodit.

Důvody pro odklad

Komise podle nich musí mít více času, aby nový systém mohla lépe připravit. Kritici také zdůrazňují, že komise stále nedokončila příslušný informační IT systém, prostřednictvím kterého by firmy měly dokládat nezávadnost zboží a nedala společnostem jasný návod, jak na to.

To si myslí také třeba europoslanec ODS Alexandr Vondra z konzervativní frakce ECR: „Komise to absolutně nepřipravila. Mělo by to platit od 1. ledna příštího roku a tím, jak se to rozšířilo třeba i na krávy nebo na dřevo, tak se to týká i producentů u nás, ať už dřevozpracujícího průmyslu a nebo pěstitelů skotu. A oni nemají čeho se vůbec chytit a je iluze se domnívat, že se toto dá vyřešit během tří měsíců do konce roku.“

Smířlivější je k novým pravidlům europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová ze zmiňované frakce Evropské lidové strany. Ta připomíná, že nařízení proti odlesňování v minulém období podpořila drtivá většina europoslanců včetně těch českých, a nyní je tedy třeba je uvést v praxi. Pokud se ale ukáže, že systém skutečně není připravený, tak je namístě odklad.

„Je potřeba skutečně zhodnotit, jaký dopad to na podnikatele bude mít. A pokud Evropská komise nepřijde velmi rychle skutečně s vytvořením registru, aby firmy věděly, jak to bude vypadat a na co se mají připravit, pak si skutečně myslím, že je namístě hovořit o tom, že by se to mělo odložit,“ vysvětluje Nerudová.

Odklad nových pravidel podporuje i několik členských států. S šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o tom jednal například německý kancléř Olaf Scholz a odklad žádá i Česko. Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL poslal dopis výkonnému místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi a žádá ho v něm, aby komise nová pravidla odložila minimálně o rok.

Důvody proti odkladu

Další část politického spektra naopak pro odklad nevidí důvod. Legislativa proti odlesňování je podle nich velmi potřebná a Evropská komise měla dostatek času systém připravit. Socialisté nebo Zelení v Evropském parlamentu unijní exekutivu vyzvali, aby okamžitě vydala dlouho připravované pokyny firmám, které jim pomohou dokončit přípravy na nová pravidla.

Podobně se pro Český rozhlas vyjádřil také europoslanec strany Progresivní Slovensko Michal Wiezik z liberální frakce Renew Europe: „Evropská unie se dosud podílela zhruba z 15 procent na celosvětovém odlesňováním. To je fakt, který se dá těžko popřít, takže to nařízení bylo skutečně velmi potřebné. Možná že to, proč to tak vadí největší frakci v Evropském parlamentě, je to, že se týká i evropských lesů a ne jen světových. Protože tam jsme poměrně odvážní.“

Podle Wiezika navíc není pravda, že Evropská komise nemá připravenou příslušnou informační platformu. Systém podle něho připraveny je, ale komise pouze odkládá jeho zveřejnění.

Mluvčí Evropské komise opakují, že unijní exekutiva pracuje na implementaci nových pravidel a odklad zatím nepřipravuje. Nicméně ze zákulisí zní něco jiného. Europoslanci Evropské lidové strany podle serveru Euractiv mluví o tom, že jim von der Leyenová slíbila, že do několika dnů navrhne buď odklad, anebo jiné dočasné řešení.