8. 4. 2017 |Kristýna Novotná |Zprávy z domova

ROZHOVOR. „Moje kritické názory vůči Hradu jsou dlouhodobě konzistentní. Nejde mi o prezidenta Miloše Zemana, ale o to, jak se chová a jaké zastává postoje. Je to často nedůstojné a v rozporu se zájmy Česka,“ říká v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu europoslanec Pavel Telička (za ANO), který se do hlavy státu opřel v týdnu na twitteru. Telička se dotýká ale i svého působení v KSČ za minulého režimu či aktuálních kauz ministra financí a šéfa hutí ANO Andreje Babiše.