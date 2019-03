Guaidó se vymezil proti přistání ruských vojáků ve Venezuele. Posilujeme spolupráci, tvrdí Moskva

„Zdá se, že (vláda Nicoláse Madura – pozn. red.) nechová důvěru k vlastním vojákům, a proto nechá dovážet jiné ze zahraničí. Znovu tím porušuje ústavu,“ konstatoval Guaidó před parlamentem kontrolovaným opozicí.

Do Caracasu přicestovali ruští vojenští představitelé včetně náčelníka štábu pozemních sil Vasilije Tonkoškurova s cílem „výměny zkušeností a ke konzultacím“, citovala ruská agentura Sputnik nejmenovaný zdroj z ruské ambasády ve venezuelském hlavním městě.

Podle ruských zdrojů i zdrojů z místa dosedly na caracaském letišti stroj Il-62 a vojenské dopravní letadlo Antonov An-124. Do Caracasu doletěly v sobotu, dopravní letoun pak odletěl v neděli odpoledne. Podle agentury Sputnik přiletělo do Venezuely 99 vojenských činitelů.

Americká strana má za to, že se jedná o členy speciálních jednotek a jsou mezi nimi i odborníci na kybernetickou bezpečnost, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele Spojených států. Washington tuto „riskantní eskalaci“ stále vyhodnocuje, uvedl zdroj.

