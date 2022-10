Las Vegas 5 let po hromadné střelbě: Přeživší cítí beznaděj, protože se v zemi střílí znovu a znovu

Svět už na tehdejší horor dávno zapomněl, ale lidé v Las Vegas stále cítí smutek a prožívají svá traumata. Od tamního masakru, největší hromadné vraždy střelnou zbraní v moderních dějinách Spojených států, při kterém masový vrah střílel z hotelového pokoje do hlediště hudebního festivalu, uplynulo 5 let. S Tenille Pereirovou, šéfkou centra pomoci Silné Vegas mluvil o tom, jak se město s událostí vyrovnává, zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. Las Vegas 10:44 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Těm, kdo tu naši zdejší střelbu přežili, a jejich rodinám, se vrací vzpomínky a pocity z té doby. A přináší to beznaděj, protože se to děje znovu a znovu," popisuje Pereirová | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Před 5 lety se 64letý muž ubytoval vysoko v hotelu v Las Vegas, do svého pokoje propašoval celý arzenál zbraní a začal pálit přes hlavní městský bulvár do hlediště hudebního festivalu. Než se sám zastřelil, zabil 60 lidí, víc než 400 jich zranil a v nastalé panice vystoupal počet zraněných skoro na 900.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Las Vegas 5 let po masové střelbě

Návštěvník tamních kasin to nepocítí, ale město tato událost změnila a stále se z ní vzpamatovává, stejně jako tehdejší návštěvníci z celého světa.

Tenille Pereirová ten večer už spala, vstávala totiž brzy, a jakmile zapnula telefon, vyvalila se na ni záplava zpráv a zmeškaných hovorů. To ji zmátlo, a když si pustila televizi, pochopila. Co uviděla, změnilo život jí i celému městu.

„Zhroutil se mi svět. Nemohla jsem uvěřit, co se to stalo ve městě, kde spí mé děti, kde vychovávám svou rodinu,“ vzpomíná Pereirová.

Střelba v Las Vegas si vyžádala už 58 obětí, přes 500 lidí bylo zraněno. Senior útočil z hotelového pokoje Číst článek

Byl to moment, po kterém Las Vegas podle Tenille začalo víc žít jako jednolitá komunita, do té doby jí pocit pospolitosti chyběl. Bohužel vznikl zároveň s traumatem, které dodnes prožívají nejen místní, ale doslova lidé z celého světa, protože na koncertě bylo i mnoho zahraničních návštěvníků.

Silné Vegas

Senzační titulky opadly a pozornost světa se po tragédii od Las Vegas odvrátila, ale bolest místních nikam nezmizela. A tak právnička Pereirová založila Silné Vegas – centrum pomoci, které sama řídí.

„Za těch pět let jsme poskytli své služby víc než deseti tisícům lidí. Nedávno se na nás obrátil třeba muž z Irska. Tehdy tu střelbu zažil, byl na tom koncertě s bratrem. Pak se vrátil domů a nedávno se nám ozval. Má problémy s psychikou, cítí se izolovaný, nikdo kolem něj nechápe, jaký dopad má na člověka takovýto zážitek,“ říká šéfka centra pomoci.

Oběti útoku v Las Vegas se dohodly na vyrovnání ve výši 735 milionů s hotelem, odkud pachatel střílel Číst článek

„Propojili jsme ho s dalšími přeživšími, dokonce pak i přijel, navštívil naši léčivou zahradu a cítil se součástí komunity, která ho podporuje,“ popisuje Tenille.

Lidé z organizace Silné Vegas poskytují nejen pomoc psychologickou, ale i právní nebo finanční, pokud někdo například nemá peníze na léky. Také pořádají akce s jógou či meditací a vzdělávají veřejnost v tom, co prožívají lidé s traumatem – protože střelba v Las Vegas zanechala nejen 60 mrtvých a stovky fyzicky zraněných.

„Trauma vždycky vypluje na povrch. Nedá se to obejít. Někteří přeživší to začali řešit hned, jiní to v sobě potlačili, ale nakonec je to dohnalo. Začali se třeba budit v noci hrůzou. Pro někoho je to první takový zážitek a má podporu lidí kolem sebe, tak zvládne hojení rychle. Jinde to končí posttraumatickou stresovou poruchou," upozorňuje na těžkosti života po traumatickém zážitku Pereirová.

„Ale vždycky je tu naděje, dá se s tím vyrovnat. Nedá se to vymazat, člověk už není jako před tím hrozným zážitkem, ale dá se naučit i s touto zkušeností dál žít šťastný, zdravý, naplňující život,“ dodává.

Ostražitější a citlivější

Snaží se o to i město jako takové. Byť to turista během pár dní většinou nepozná, Las Vegas už nikdy nebude jako před střelbou. Tenille Pereirová vypráví, jak jsou teď obyvatelé obecně ostražitější, ale taky se snadněji vyděsí při neobvyklém zvuku. A jsou mnohem citlivější na další podobné tragédie, když se stanou jinde v Americe, což je velmi často.

Fotogalerie (7)



„Rozhodně to od té doby vnímáme jinak. Protože jsme si tím sami prošli. Prožili jsme to a víme, jak těžké to je. Těm, kdo tu naši zdejší střelbu přežili, a jejich rodinám, se vrací vzpomínky a pocity z té doby. A přináší to beznaděj, protože se to děje znovu a znovu," popisuje právnička.

„Ale zároveň to v nás probouzí velmi silnou touhu ty komunity, které zažijí totéž, podpořit. Pomoct jim, dát najevo, že nejsou sami, nabídnout jim naše zkušenosti, jak jsme tím zvládli projít,“ uzavírá šéfka organizace Silné Vegas.

Tuto sounáležitost Tenille Pereirová a další zdejší obyvatelé velmi silně cítili i letos po květnové střelbě ve škole v Uvalde v Texasu. Svůj vlastní smutek chodí ventilovat a na oběti zdejší střelby vzpomínat do tzv. léčivé zahrady, kterou tu založili jako památník. Tu blíže prozkoumá jeden z říjnových Zápisníků zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu Plus.