Na podporu civilistů v Gaze demonstrovalo v Itálii přes 100 tisíc lidí. Celkem 60 policistů bylo zraněno

Přes 100 tisíc lidí v pondělí v sedmi desítkách měst v Itálii demonstrovalo za příměří v Pásmu Gazy, informovala veřejnoprávní televize Rai. Blokádami několika silnic i dálnic a přístavů a celodenní stávkou zaměstnanců, zejména v dopravě, vyjadřovali Italové podporu palestinským civilistům trpícím už dva roky izraelským bombardováním.

Skupinky demonstrantů na podporu civilistů v Gaze se střetly s policií u hlavního nádraží v Miláně

Skupinky demonstrantů na podporu civilistů v Gaze se střetly s policií u hlavního nádraží v Miláně | Foto: Claudia Greco | Zdroj: Reuters

Na většině míst byly demonstrace klidné, někde se ale skupinky střetly s policií. Nejhorší byla situace v Miláně, kde bylo při násilnostech zraněno 60 policistů, část z nich skočila v nemocnici, napsala agentura ANSA.

„To nemá nic společného s pomocí palestinskému lidu a právem na stávku,“ komentoval násilnosti u nádraží v Miláně ministr zahraničí Antonio Tajani. Také premiérka Giorgia Meloniová násilnosti odsoudila. „Násilí a ničení nemají nic společného se solidaritou a ani trochu nezmění životy lidí v Gaze,“ uvedla Meloniová ke střetům v Miláně.

I opoziční politik Giuseppe Conte důrazně odsoudil násilnosti v Miláně, ale vyzval vládu k tvrdšímu postoji vůči Izraeli.

„Dnes vyšly do ulic tisíce a tisíce občanů, aby požadovaly zastavení genocidy. Samozřejmě důrazně odsuzujeme násilnosti a vyjadřujeme také solidaritu zraněným policistům. Ale vláda by se měla zaměřit na to, co je všeobecně rozšířeným voláním po zastavení genocidy,“ uvedl v pondělí Conte.

Meloniová koncem srpna označila ofenzivu Izraele v Pásmu Gazy za nepřiměřenou, ale její pravicová vláda se nechystá přidat k dalším zemím s uznáním Státu Palestina. Právo na jeho existenci uznaly už tři čtvrtiny států OSN.

‚Zabijáci‘

V Miláně v pondělí stávka omezila provoz metra a některé vlaky tam nabíraly až dvě hodiny zpoždění. Tisíce lidí, podle organizátorů asi 50 tisíc, se v tomto městě účastnily také pochodu s výzvami k příměří v Gaze. Když se pochod v Miláně blížil k americkému konzulátu, někteří začali křičet „zabijáci“ a spálili americkou vlajku, popsala agentura AFP.

Odpoledne se v Miláně střetly skupinky demonstrantů s policií u hlavního nádraží. Někteří házeli na policisty lahve a světlice, rozbili též skleněné dveře nádražní budovy. Policie odpověděla slzným plynem a vodními děly.

V Římě podle televize Rai vyšlo do ulic vyjádřit podporu palestinským civilistům v Pásmu Gazy více než 50 tisíc lidí, podle organizátorů jich bylo na 100 tisíc. Mnozí přinesli různě veliké transparenty s nápisem Zastavte genocidu v Gaze.

Z genocidy viní izraelskou vládu i některé země a minulý týden také nezávislá vyšetřovací komise OSN zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Už v srpnu panel OSN uvedl, že v Gaze panuje hladomor. Izraelská vláda odmítá obviňování z genocidy i tvrzení, že je v Gaze hladomor.

Další protesty

V Římě bylo zrušeno několik regionálních vlakových spojů, omezena byla i autobusová a tramvajová doprava. Metro ale v italské metropoli fungovalo normálně, napsala odpoledne ANSA.

Na 20 tisíc lidí demonstrovalo na podporu Palestinců v Janově. Manifestaci začali zaměstnanci přístavu, kteří nesli palestinské vlajky a transparent s nápisem „Zastavte obchodování se zbraněmi“.

V Římě podle televize Rai vyšlo do ulic vyjádřit podporu palestinským civilistům v Pásmu Gazy více než 50 000 lidí | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Demonstrace se konaly také v Turíně, Florencii, Neapoli, Bari či Palermu. V Turíně protestující přišli i do prodejny občerstvení McDonald's, kde jeho zaměstnanci pak vyvěsili palestinskou vlajku, kterou jim dali demonstranti. V Turíně lidé pochodovali s transparenty Stávka za Gazu či Zablokujeme všechno.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu z nich propustili při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 tisíc Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

Deník The Guardian minulý měsíc napsal, že přibližně 83 procent obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy byli civilisté. Vycházel při tom ze statistik izraelské armády a ministerstva zdravotnictví v Gaze.

