Favoritem prezidentských voleb v Polsku je Trzaskowski, ukazují průzkumy

První průzkumy po víkendové nominaci kandidátů do květnových prezidentských voleb svědčí podle polských médií o výrazné převaze uchazeče nejsilnějšího vládního uskupení, Občanské koalice premiéra Donalda Tuska, varšavského primátora Rafala Trzaskowského nad kandidátem nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), historikem Karolem Nawrockým. Varšava 6:49 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafal Trzaskowski | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Trzaskowski by v prvním kole měl získat 41 procent, Nawrocki 26 procent a na třetím místě by s 12 procenty hlasů skončil Slawomir Mentzen z krajně pravicové Konfederace. V druhém kole by 52 procent hlasovalo pro primátora a 41 procent pro historika, uvedla o výsledcích průzkumu společnosti Opinia24 televize TVN 24.

Kandidátem strany PiS na prezidenta je Karol Nawrocki, který vede Institut národní paměti Číst článek

I průzkum společností IBRiS svědčí o převaze Trzaskowského. Kandidát Občanské koalice může v prvém kole počítat s 49,7 procenty hlasů, zatímco Nawrocki má podporu 26,2 procent dotázaných. „Trzaskowski má tedy podporu celého voličstva vládní koalice, zatímco Karol Nawrocki nemůže ještě spoléhat ani na všechny hlasy voličů PiS,“ napsala Rzeczpospolita.

Upozornila však, že i před deseti lety v průzkumech s obrovskou převahou vedl tehdejší prezident Bronislaw Komorowski, kterému některé sondáže dokonce slibovaly vítězství hned v prvém kole. Ale v hlasování nakonec prohrál s tehdejším kandidátem PiS Andrzejem Dudou.

„Ačkoliv nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, jiná moudrost praví, že v politice se nikdy nic nedá definitivně vyloučit,“ napsal deník.

Nyní má Nawrocki sice v průzkumech o deset procentních bodů více než Duda před deseti lety, ale tehdy byli Poláci unaveni vládami Donalda Tuska a jeho nástupkyně, zatímco nyní jsou ještě čerstvé vzpomínky na vlády PiS.

Primátor Varšavy bude kandidovat na prezidenta Polska. V primárkách strany získal 75 procent hlasů Číst článek

Navíc Duda se ve volební kampani projevil jako neobyčejně schopný a učenlivý politik a odvedl obrovský kus práce, zatímco Nawrocki klopýtl už na samém začátku kampaně, poznamenala Rzeczpospolita v narážce na první kandidátův veřejný projev, kterým si podle komentátorů pokazil první dojem.

Nawrocki, kterého vybral šéf PiS Jaroslaw Kaczyński, podle serveru Onet nebudí žádné velké nadšení ve skupině politiků okolo bývalého premiéra Mateusze Morawieckého.

Dokonce se podle portálu v opoziční straně objevila „spiklenecká teorie“, že by bývalý šéf vlády PiS mohl v roli kandidáta na prezidenta nahradit Nawrockého, pokud se v příštích dvou měsících ukáže jako příliš slabý, a tím se znemožní.

Oficiálně volební kampaň odstartuje na počátku ledna, po vyhlášení termínu voleb na některou z květnových nedělí. Dudův mandát skončí v srpnu.

Ja byłem i jestem gotów do walki o zwycięstwo. A teraz mam od Was bardzo mocny mandat poparcia. I pewność, że do tej walki pójdziemy razem.



Prawybory za nami. Dziękuję Wam za każdy głos. Dziękuję @sikorskiradek za przyjacielską, ale konkretną rywalizację.



A teraz szykujemy… pic.twitter.com/FxGnoWo9lD — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 23, 2024