Pacienti z Karvinska dojíždí za zubaři do Polska. VZP letos proplatila zákroky 80 lidem celkem za 300 tisíc

„Úplně náhodou jsem si do vyhledávače zadal dentista, to je v polštině zubař, v Jastrzębie, které máme nejblíž z Karviné, a trefil jsem se jako do zeleného,“ Radomír Bystroň. Středisko sídlí na ulici Bronislava Čecha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi si stále častěji nechávají léčit bolavé zuby v Polsku. Poslechněte si celou reportáž

„Přímo úřednice v kanceláři VZP mi doporučila, ať si najdu lékaře v Polsku a že oni mi potom zaplatí,“ popisuje Bystroň. Do střediska přijel už asi podesáté. Dělali mu tu plomby, trhání zubu a další běžné zákroky.

Na recepci tady sedí sympatický Martin, usmívá se na mě. Ptám se, kolik je tady pacientů z Čech, odpovídá, že asi 30. Jsou podle něj z Petrovic, Českého Těšína, Karviné nebo Dětmarovic.

V Polském zdravotním středisku léčí českým pacientům bolavé zuby ukrajinský lékař Taras Puida. Popisuje, že české pacienty ošetřuje často, vnímá to tak, že v Česku zubaři jsou, ale nemají místo. Potíže v komunikaci žádné nemá, s lidmi z Karvinska se normálně domluví.

Radomír Bystroň, který sem pravidelně jezdí, radí, aby si lidé v Polsku nechali na fakturu zákrok detailněji popsat. Pak u pojišťovny snadněji uspějí s proplácením.

„VZP proplácí jenom úkony, co proplácí v Čechách. Takže potřebují vědět přesně, co tam bylo děláno. Podruhé už jsem si přesně nechal napsat do faktury, co mi přesně dělal. Mohlo to být v polštině, VZP s tím neměla žádný problém,“ vysvětluje.

„Funguje to tak, že si necháte vypsat fakturu tady v kanceláři. Zanesete to na VZP do kanceláře. Tam se vyplní nějaký dotazník a nechá se tak posoudit. Za nějaký čas, asi za pár měsíců, jsem dostal peníze na účet, samozřejmě mě to potěšilo,“ říká. VZP letos proplatila léčbu u polských zubařů v hodnotě 300 tisíc korun.