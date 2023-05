Putin dal médiím návod, jak informovat o ukrajinské protiofenzivě i vojenské přehlídce 9. května

Obavy Moskvy z další fáze války jsou podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajla Podoljaka jedním z důvodů, proč ruská armáda v posledních dnech stále častěji odpaluje rakety na civilní cíle. Čím dříve Ukrajinu vyprovokuje k zahájení ofenzívy, tím méně bude Kyjev připraven, píše nezávislý ruský exilový server Meduza. Putin také vydal instrukce provládním ruským médiím, které server získal. Svět ve 20 minutách Moskva/Kyjev 20:00 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští kadeti na vojenské přehlídce ke Dni vítězství, Rudé náměstí v Moskvě, 9. května 2022 | Foto: Evgeny Biyatov | Zdroj: Profimedia

Vyplývá z nich, že Kreml se připravuje na víc scénářů. Server vysvětluje, jak ruské úřady plánují využít propagandistický aparát k přípravě občanů na to, co přijde. Putinovy pokyny pro média obsahují i návod, jak mají provládní zpravodajské servery a stanice informovat o ukrajinské protiofenzivě.

Novináři nemají zlehčovat očekávání od avizované protiofenzívy ani tvrdit, že Kyjev na ni není připraven. Prokremelská média mají naopak zdůrazňovat, že západní země dodávají Ukrajině zbraně a podporují ji i dalšími způsoby.

Podle zdrojů Meduzy existuje jednoduché vysvětlení, proč si Moskva přeje, aby ruská média informovala právě takto.

Když bude ukrajinská akce neúspěšná, ruské úřady budou tvrdit, že jejich armáda zdatně odrazila nesmírně mohutný útok, a hodnota vítězství tak značně stoupne.

V případě, že Ukrajina uspěje a dobude další území, bude ruská ztráta rovněž vysvětlitelná – Západ soustředil na frontu obrovské úsilí, ale jeho úspěchy jsou přesto velmi skrovné a ruská armáda se udržela.

Investice za bilion rublů

Kreml v dokumentu také médiím radí, aby nemluvila o tom, kolik peněz se z ruského rozpočtu vyčleňuje na obnovu infrastruktury na okupovaných a anektovaných ukrajinských územích.

Není jasné, kolik na ni Rusko vynaložilo, i když celková částka pravděpodobně přesahuje bilion rublů, tedy 12,5 miliardy dolarů (265,6 miliardy korun). Jen v prvním čtvrtletí letošního roku byl rozpočtový deficit země 30 miliard dolarů (přes 637,4 miliardy korun).

Média mají raději hovořit o tom, jak se v Rusku „řeší problémy“. Mají informovat třeba o opravách škol, školek a nemocnic. Kreml je totiž patrně přesvědčen, že právě takové drobnosti veřejnost schvaluje. Podle jednoho zdroje, který má blízko k Putinově vládě, „je jasné, že přijdou hospodářské problémy, a rovněž je jasné, co je způsobí“.

Výdaje na „speciální vojenskou operaci“ nezmizí, takže se sníží výdaje právě na tu infrastrukturu, o jejíž opravách mají média hovořit.

Bude se opravovat v nových regionech a ty starší se budou zanedbávat. Je však lepší se o částkách odebíraných regionům nezmiňovat, protože v případě Krymu se to neosvědčilo, cituje server svůj zdroj.

Tyto informace odpovídají údajům z průzkumu, který v roce 2017 provedlo nezávislé středisko Levada, kdy 41 procent respondentů vyjádřilo přesvědčení, že investice na Krym se z ruského federálního rozpočtu berou „na úkor výdajů na vzdělávání, zdravotnictví, vědu a valorizaci mezd a důchodů“.

Víc než polovina oslovených měla za to, že úřady pochybily, když Krymu přidělily peníze, které by se jinak investovaly do sociálních programů v ruských regionech. Průzkum státního Ruského centra pro výzkum veřejného mínění z téhož roku ukázal, že 84 procent veřejnosti je proti dalšímu financování Krymu.

Bude vůbec vojenská přehlídka?

Dalším tématem, o kterém by se prokremelská média podle pokynů propagandistů neměla zmiňovat, je nácvik ruské vojenské přehlídky na Den vítězství 9. května.

Některé regiony se údajně z „bezpečnostních důvodů“ rozhodly svátek vůbec neoslavovat. Moskva a řada dalších měst navíc plánuje, že vynechají tradiční pochod „nesmrtelného pluku“, jehož se účastní obyčejní lidé s portréty svých předků, kteří bojovali v minulých ruských válkách.

Politolog, který spolupracuje s ruskými úřady, serveru řekl, že tyto změny nemají jen bezpečnostní důvody. Na vojenské přehlídce bude s největší pravděpodobností defilovat méně vojenské výzbroje než v minulých letech, a ta, která se předvádět bude, bude zřejmě zastaralá.

Moderní vozidla jsou potřebnější na frontě. Meduza závěrem zdůrazňuje, že tato vysvětlení nemůže potvrdit, ale propagandistická příručka Kremlu skutečně „doporučuje“, aby média o přípravách na Den vítězství příliš nemluvila.

