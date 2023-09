K vymizení velryb z evropských vod přispěli středověcí velrybáři, uvádí studie

K vymizení velryb z evropských vod přispěl nejen jejich průmyslový lov v 19. a 20. století, ale i velrybářství středověkých Evropanů. Ukazuje to analýza dávných velrybích kostí, kterou zveřejnil odborný časopis Royal Society Open Science, napsal list The New York Times.

Londýn 7:21 18. září 2023