Z Třince až na vrchol. Češka Krystyna Pyszková zvítězila ve finále Miss World v Bombaji

Policie v Maroku zadržela šéfa drogového gangu z Marseille. Interpol po něm pátral několik měsíců

Binguimu je 33 let a zatykač na něj vydal soudce v Marseille za praní špinavých peněz, dovoz drog a obchodování s nimi. Podle prokuratury v Marseille mu za to hrozí až deset let za mřížemi.