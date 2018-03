bankovní sektor

27. 10. 2011 |Renáta Prátová, Ondřej Houska, Jan Piroch |Ekonomika

Banky Řecku odpustí velkou část jeho dluhů, eurozóna zároveň výrazně posiluje svůj záchranný fond. To jsou hlavní výsledky celonoční mimořádné schůzky lídrů eurozóny. Banky a další soukromí investoři přijdou o polovinu z toho, co Řecku půjčily. A záchranný fond eurozóny bude mít v různé formě k dispozici kolem bilionu eur. Podle ministra financí Miroslava Kalouska eurozóna ale zatím nevyřešila zásadní aktuální problém, a to situaci v bankovním sektoru.