19. 1. 2017 |Eva Mošpanová |Zprávy ze světa

Barack Obama po osmi letech ve funkci opouští Bílý dům. Jeho vládu zachycuje bezpočet snímků - a na drtivé většině z nich se usmívá, nebo alespoň dělá grimasu. Pokud ale některá z fotek vejde do historie, bude to nejspíš ta, na níž se Obama nejenže neusmívá, ale dokonce ani není v jejím centru. Je ze začátku května 2011 zachycuje chvíle největšího risku, který první afroamerický prezident podstoupil, a to ve snaze vypořádat se s dědictvím svého předchůdce.