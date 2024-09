Demokraté jsou ochotni Trumpa zesměšňovat více než v předešlých letech, míní americký politolog

Zatímco americký prezidentský kandidát Donald Trump při úterní debatě promlouval ke svému voličskému jádru, Kamala Harrisová se snažila přesvědčit nerozhodnuté voliče. „Svým prokurátorským přístupem vůči Trumpovi a silnými výroky ukázala, že je volitelnou osobností, která se může postavit vedle světových lídrů a hájit Ameriku,“ analyzuje prezidentský souboj americký politolog Christopher Carman pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Praha 6:20 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle serveru Politico vyhrála úterní debatu Kamala Harrisová a nebylo to jen o fous. Podobně to vidí i průzkum americké televizní stanice CNN. Co si odnášíte z prvního klání prezidentských kandidátů?

Jednoznačně zazářila Kamala Harrisová, která na debatní pódium na rozdíl od Trumpa přišla s jasným plánem. Jejím cílem bylo připomenout americkým voličům, jaký je Trumpův tým. Zdůrazňovala chaos, který Trump jako prezident vytvořil, mluvila o tom, kolik členů jeho vlády prohlásilo, že ho v nadcházejících volbách nepodpoří, a také ho několikrát fakticky opravila.

Christopher Carman Christopher Carman je profesor občanských studií na Univerzitě v Glasgow. Předtím působil jako vedoucí katedry politiky a šéf školy sociálních a politických věd na amerických univerzitách ve Strathclyde a v Pittsburghu. Jeho výzkum v USA se zaměřuje na politickou reprezentaci a volby. Publikoval řadu článků v recenzovaných časopisech a je spoluautorem několika knih, které se zabývají politikou, volbami a reprezentací ve Spojených státech.

Debatu také využila k tomu, aby se představila americké veřejnosti. Průzkum New York Times a Siena College, zveřejněný minulý týden, ukázal, že 28 procent respondentů má pocit, že Harrisovou dostatečně neznají.

Během debaty se nezaměřila tolik na politiku a své politické perspektivy, ale implicitně sdělila americké veřejnosti, že může být silnou vůdkyní, která se dokáže postavit problémům čelem a bojovat.

Svým prokurátorským přístupem vůči Trumpovi a silnými výroky ukázala, že je volitelnou osobností, která se může postavit vedle světových lídrů a hájit Ameriku, což je předmětem hlavních útoků, které proti ní Trump používá.

Také se vypořádala s tím, že je žena, a mnoho amerických voličů stále není zcela přesvědčeno o tom, že ženy mohou vést jejich zemi. Ukázala jim, že je silnou vůdkyní a že se dokáže postavit nohama pevně na zemi stejně tak jako mužští kandidáti.

Tedy její taktika pošťuchování Trumpa byla zároveň způsobem, jak se představit americké veřejnosti?

Absolutně. Ano, myslím, že to byl způsob, jak ukázat sílu přesvědčení, ale také sílu sebevědomého stylu vedení.

Harrisová ale neměla úplně silný start, když neodpověděla na první otázku, zda se Američanům vede lépe než před čtyřmi lety. Místo toho mluvila o tom, co může udělat pro americkou ekonomiku.

Debata začala tím, že Kamala přešla přes pódium a potřásla si rukou s Donaldem Trumpem. Byl to mocenský tah, který Trumpa evidentně překvapil. Bylo vidět, že na to nebyl připraven. Ze záznamu je patrné, že váhal a nevěděl, co dělat, když se Harissová objevila poblíž jeho pultíku a potřásla mu rukou.

Let’s talk about what Donald Trump left us. pic.twitter.com/qiFoChcKJp — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

Signalizovala tím, že debatu bere vážně a jde do toho naplno. Jak říkáte, debata pak pokračovala otázkou na ekonomiku a na ni neměla úplně jasnou odpověď. Snažila se však odlišit od Joea Bidena tím, že často zdůrazňovala, že má plán. Sice jasně neartikulovala, co ten plán zahrnuje, když mluvila o různých politických otázkách, ale neustále zdůrazňovala myšlenku: „Mám plán, mám plán. Podívejte se na něj, on žádný plán nemá.“

Donald Trump během debaty kladl velký důraz na migraci. Myslíte si, že to může být téma, které bude v popředí zájmu amerických voličů v těchto volbách?

Z průzkumů vyplývá, že hlavním tématem pro americké voliče je ekonomika. Druhé a třetí místo zaujímají reprodukční práva, potraty a imigrace.

Minimálně pro příznivce Trumpa je migrace důležitým tématem. Trump během debaty mluvil hlavně ke své základně voličů a snažil se posílit její jádro. To je něco, co často dělá na svých shromážděních – nesnaží se nutně přesvědčit nepřesvědčené, ale utvrdit ty voliče, které už má.

Na druhé straně Harrisová se snažila spíše přesvědčovat a získávat nové voliče. Klíčovým momentem bylo, když zdůraznila, že je tou osobou, která je ochotná spolupracovat s republikány.

Hodně mluvila o tom, jak Trump zablokoval návrh zákona o migraci. To byl bipartisanský návrh zákona, ve kterém demokraté poskytli republikánům různé ústupky. A Donald Trump přesto požádal republikány, aby pro něj nehlasovali, což způsobilo, že zákon v Senátu neprošel.

CNN: Trump v debatě pronesl 30 nepravdivých výroků. Harrisová měla jen jediný a několik zavádějících Číst článek

Harrisová během debaty poukázala na to, že návrh zablokoval, aby si na něm mohl postavit prezidentskou kampaň. To mě vrací k tomu, že Harrisová na začátku debaty varovala, že Trumpovo vedení je o něm samotném. Potom se obrátila na kameru a řekla: „Já to dělám pro vás.“

Pravidelně zdůrazňovala své spojení s lidmi, například tím, že sama vyrůstala ve středostavovské rodině a ví, jaké to je tvrdě pracovat, aby se člověk prosadil, což je v kontrastu s Trumpem, který zdědil peníze od svého otce.

Proč Trumpa tak rozčílilo, když Harrisová zmínila, že na jeho shromáždění chodí málo lidí?

To byl jasně promyšlený krok ze strany jejího týmu. Pokud si vzpomeneme na roky 2016 a 2020, kdy Trump kandidoval, často se objevovaly komentáře o velikosti jeho rukou na které byl extrémně háklivý.

Něco podobného se děje i teď v reakci na Trumpovo neustálé tvrzení, že davy jeho podporovatelů jsou největší, což není pravda, ačkoliv to stále opakuje.

Den před debatou zveřejnili demokraté reklamu, ve které Barack Obama provokuje Trumpa kvůli velikosti jeho davů. Video běželo na Facebooku i v Palm Beach na Floridě, kde Trump žije, což bylo úmyslné. Demokraté ho tím chtěli vytočit.

Když potom Kamala Harrisová v debatě zmiňovala velikost jeho davů, Trump okamžitě zareagoval.

Než odpověděl na podstatnou otázku, přerušil moderátora a chtěl se vrátit k tématu velikosti mítinků. Je to prostě něco, co ho dokáže vyvést z rovnováhy, a její tým to věděl. Proto to zmínila a znovu se k tomu vracela, protože dobře věděla, že Trump nebude moci odolat a vrátí se k tomu, což potvrdí její tvrzení, že se soustředí jen na sebe.

To je odlišná strategie od té, kterou demokraté vedli kampaně v minulosti, protože v minulých letech se pyšnili tím, že své politické oponenty, na rozdíl od republikánů, nezesměšňují. Zdá se mi, že teď, častěji než dříve, využívají demokraté humor a dovolují si zajít dál než dříve.

Ano, máte pravdu. Můžeme si vzpomenout na slavnou větu Michelle Obamové: „Když oni jdou nízko, my jdeme vysoko,“ což naznačovalo, že se nechtějí snížit na úroveň republikánů.

Kampaň Kamaly Harrisové se snaží najít nuanci mezi lacinými útoky podobným těm, které dělá Donald Trump, a tím, že mu nedají nic zadarmo. Z velké části se vyhýbají přímým osobním útokům, kterých naopak Trump často využívá.

Harrisová v projevech například šikovně navazuje na poznámky svého viceprezidentského kandidáta Tima Waltze, který před několika měsíci o Trumpovi a J. D. Vancovi prohlásil, že „jsou prostě divní“.

Zdá se, že to je to, co se demokraté snaží ukázat – že republikánští kandidáti jsou posedlí zvláštními věcmi. Zároveň jemně útočí na Trumpův věk a jeho styl argumentace, snaží se ho vykreslit jako „bláznivého strýce“, tedy starého muže, který říká podivné věci. Útočí na něj však nepřímo. Tedy zesměšňují ho více, než co by si dovolili v minulosti, ale zároveň se snaží nejít do přímých osobních útoků, jako to dělal Trump například s Joem Bidenem.

Americká debata byla pozoruhodná i tím, že chybělo publikum, prezidentští kandidáti měli vypnuté mikrofony, pokud zrovna nemluvili, předem nedostali otázky a nesměli mít žádné poznámky. Jaký vliv měla tato opatření?

Je vždy zajímavé sledovat debatu o pravidlech samotných debat, protože způsob, jakým se kandidáti mohou vyjadřovat a připravit, má velký vliv na debatní výsledky.

Ze zkušenosti víme, že na první pohled banální věci jako výška kandidátů nebo použití make-upu mohou ovlivnit jejich debatní skóre. Například v debatě Kennedyho a Nixona si Kennedy vzal make-up, zatímco Nixon ne, a to změnilo veřejné vnímání obou kandidátů.

Jednou z probíhajících diskusí je, zda kandidáti mohou mít u sebe poznámky, a od voleb v roce 2016 také to, zda by měly být mikrofony vypnuté, když mluví druhý kandidát.

Trumpův tým chtěl mikrofony vypnout, aby Trump nemohl přerušovat, k čemuž má tendenci. Naopak volební tým Harrisové chtěl, aby mikrofony zůstaly zapnuté, protože věřili, že Harrisová je připravená na Trumpovo vyrušování a že to Trumpa vykreslí jako někoho, kdo nemá kontrolu nad svým chováním.

Takže ano, pravidla debat často reflektují strategii a to, jak jejich týmy vnímají silné a slabé stránky svých kandidátů.

Vypínání mikrofonů a citát z ústavy. Blíží se první televizní debata mezi Harrisovou a Trumpem Číst článek

Dalším důležitým aspektem letošní debaty bylo faktické ověřování, které oba dva moderátoři několikrát uplatnili proti Trumpovi. To vedlo k tomu, že po debatě Trump tvrdil, že proti němu stáli tři lidé a ne jedna kandidátka.

To podpořilo jeho dřívější tvrzení, že média, konkrétně ABC News, televizní stanice, která debatu vysílala, jsou proti němu zaujatá. Jeho příznivci vnímali faktické ověřování jako zaujatost vůči Trumpovi, přestože některá jeho tvrzení, například to, že v některých demokratických státech jsou po narození vražděny děti nebo že haitští přistěhovalci v Ohiu jedí kočky a psy, byla jednoznačně nepravdivá.

Otázka, jak pokrývat Donalda Trumpa v médiích, zůstává problémem od roku 2016. Mnozí kritici amerických médií tvrdí, že Trump není dostatečně často fact-checkován. To představuje výzvu pro novináře, tedy debata, jak správně pokrýt jeho pravidelné dezinformace či lži, je velice na místě.

A jak podle vás ovlivní tato debata, pravděpodobně jediná předvolební, listopadové prezidentské volby?

To je ta velká otázka, kterou si nyní kladou snad všichni. Většina průzkumů z úterního rána ukazovala, že kampaň je vyrovnaná, tedy v podstatě nerozhodná, v rámci statistické odchylky.

Prakticky by to momentálně byl hod mincí mezi Harrisovou a Trumpem. Klíčový může být průzkum, který jsem zmiňoval, jenž ukázal, že 28 procent lidí potřebuje více informací o Harrisové. Otázkou je, zda tyto informace skrz debatu dostali a jaký typ informací potřebovali.

Chtěli více specifických informací o politice? Pokud ano, možná teď mají pocit, že je nedostali. Pokud chtěli vědět, jak by se chovala jako prezidentka, pravděpodobně získali určitou představu. Předpokládám, že Harrisová po debatě zaznamená nárůst v průzkumech. Otázkou je, zda tento nárůst vydrží až do voleb.

Po debatě podpořila Kamalu Harrisovou zpěvačka Taylor Swiftová, když oznámila, že pro ni bude hlasovat. V prohlášení zveřejněném na Instagramu ji označila za rozvážnou a nadanou vůdkyni a vyzdvihla také guvernéra Minnesoty Tima Walze, kterého si Harrisová vybrala jako kandidáta na viceprezidenta. Jaký vliv může podle vás toto prohlášení mít?

Vliv podpory Taylor Swiftové pro Harrisovou je těžké předpovědět, ale rozhodně je významný vzhledem k jejímu obrovskému dosahu a věrné fanouškovské základně. Výzkumy ukazují, že podpora celebrit může někdy ovlivnit volby, ale záleží to hodně na kontextu.

Například podpora Oprah Winfreyové pro Baracka Obamu během primárek v roce 2008 nejspíš měla dopad na jeho zvolení.

V případě Taylor Swiftové může její podpora pomoci Harrisové oslovit mladé voliče, jednu z demografických skupin, u které se Harrisové úplně nedařilo uspět. Swiftová byla v minulosti úspěšná v podpoře registrace voličů a její vliv by mohl vést k vyšší volební účasti mezi potenciálními příznivci Harrisové. Zda tato podpora přesvědčí nerozhodnuté voliče, zůstává nejasné. Je pravděpodobnější, že motivuje již existující příznivce Harrisové, kteří původně neplánovali volit, aby šli k volebním urnám.