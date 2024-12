Biden chtěl být vítězem, ale skončil v poli poražených. Před koncem mandátu ještě omilostnil syna

Americký prezident Joe Biden se do dějin zapsal jako ten, který své místo na kandidátce přenechal jinému lídrovi, své viceprezidentce Kamale Harrisové. Ani ta ale nedokázala pro demokraty uhájit Bílý dům. Ve volbách podlehla Donaldu Trumpovi, který už jednou prezidentem byl. Josepha Bidena, rodáka z Pensylvánie, bývalého senátora za stát Delaware a viceprezidenta za vlády Baracka Obamy teď čeká důchod. Nejen ten politický. Příběh roku 2024 Washington 16:54 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Annabelle Gordon | Zdroj: Reuters

Bylo to očekávané. Ve volebním roce se neprofiloval žádný jiný kandidát Demokratické strany a bývá zvykem, že se stávající prezident pokusí o znovuzvolení, i když je mu už 81 let. Letos v dubnu se to tedy opravdu stalo.

Joe Biden chtěl být vítězem, ale skončil v poli poražených. Jednu z osobností roku 2024 připomněl zpravodaj Pavel Novák

Joe Biden oznámil, že bude znovu kandidovat na post prezidenta Spojených států. Ve vnitrostranických primárkách se mu sice postavilo několik protikandidátů, ale on s přehledem vyhrával. Zlom nastal v červnu při první televizní debatě s jeho republikánským soupeřem Donaldem Trumpem. V televizním studiu CNN v Atlantě si Joe Biden vůbec nevedl dobře.

Vyčetl sice Trumpovi morální zhýralost, že musí podle rozhodnutí soudu platit miliony dolarů za obtěžování žen a že měl vztah s pornohvězdou, když byla jeho manželka těhotná. Řekl, že Trump má morálku pouličního kocoura.

Měl sice momenty, kdy se snažil výpady dorovnat agresivnější rétorice Donalda Trumpa, ale celkové vyznění bylo slabé. Demokratická strana si uvědomila, že s tímto kandidátem volby nevyhraje.

Z boje odstoupil pozdě

Byli to prý hlavně bývalý prezident Barack Obama a někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, kdo Bidena přesvědčili, aby udělal místo mladším.

„Když jsem kandidoval poprvé, myslel jsem, že budu jen takovým přechodným prezidentem. Ani sám nemůžu vyslovit, kolik let mi je. Ale věci se děly tak rychle, že se to prostě nestalo. Obával jsem se, že když zůstanu ve volebním boji, bude to hlavní téma,“ vysvětlil své rozhodnutí odstoupit z volebního klání, protože otázka jeho věku mohla odvádět pozornost od všeho ostatního.

Místo něj pak strana bez řádných primárek vybrala za svou kandidátku do voleb viceprezidentku Kamalu Harrisovou a Joe Biden jí začal pomáhat s kampaní.

Vystupoval na jejích mítincích, kde sklízel poděkování od příznivců. Když ale 5. listopadu Kamala Harrisová prohrála volby, objevily se úvahy, že se Biden stáhl z voleb příliš pozdě. Že podlehl pocitu samolibosti, že zkrátka za volební debakl může hlavně on.

Poslední měsíce vlády se snažil ustát se ctí. „Mluvil jsem se zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem a poblahopřál jsem mu k vítězství. Ujistil jsem ho, že jsem dal instrukce celému mému týmu, aby zajistil klidné a spořádané předání moci. To je to, co si americký lid zaslouží,“ prohlásil Biden.

V závěru svého mandátu musel Biden reagovat na náhlý pád syrského prezidenta Bašára Asada a převzetí moci syrskými islamisty. Uvedl, že Spojené státy nedovolí, aby Islámský stát získal v Sýrii nové útočiště. Udělil také jednu z posledních milostí – svému synovi Hunterovi, souzenému za daňové úniky a nedovolené držení střelné zbraně.