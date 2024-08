Amerikanista: Viceprezident musí zaplnit slabá místa Harrisové. Rozhoduje se mezi Shapirem a Walzem

Nejpozději v úterý bude jasné složení týmů, které proti sobě budou stát v listopadových prezidentských volbách v USA. Kamala Harrisová, která má dostatek hlasů pro kandidaturu za Demokratickou stranu, si v šibeničním čase vybírá svého viceprezidenta. V neděli se setkala se třemi možnými uchazeči, říká amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš. Byli to guvernéři Pensylvánie a Minnesoty Josh Shapiro a Tim Walz, i arizonský senátor Mark Kelly. Rozhovor Praha 17:23 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamala Harrisová | Foto: Tobias Schwarz | Zdroj: Reuters

Kdo a jak pomáhá Kamale Harrisové vybrat kandidáta na viceprezidenta? Četl jsem, že v jejím týmu je i bývalý generální prokurátor Eric Holder mladší, který podobně radil i Baracku Obamovi.

Ano, právě Holder s širším seznamem kandidátů na tu pozici prováděl dost dlouhá interview. Rozhovory byly několikahodinové, téměř celodenní, ať už online anebo osobně. Byl to skutečně dlouhý proces.

Byla tam zapojená i právnická firma, která proklepávala všechny kandidáty a dívala se na jejich možné problémy v pozadí a v historii kariéry. Případně hledala to, kde mohou nejlépe pomoci kampani Kamaly Harrisové.

Které klíčové charakteristiky budou hrát v konkurzu roli? Vysoce postavený demokrat, který je blízký procesu výběru, popsal rozhodující vlastnosti jako „tři C“: competence, chemistry a core values, tedy kompetence, chemie a klíčové hodnoty.

Je to přesně tak. Jejich kariéra, jsou to dva guvernéři a jeden významný senátor, ukazuje na zkušenosti a dokazuje, že to jsou lidé, kteří jsou schopní zvládat vysoké funkce, jsou schopni řídit tým, jsou schopní dělat velká důležitá rozhodnutí.

To druhé, ta chemie, je něco, na co zrovna Kamala Harrisová dlouhodobě klade velký důraz. Protože se svým viceprezidentem bude trávit spoustu času. Budou spolurozhodovat o důležitých věcech a je potřeba, aby si rozuměli.

Když do toho dám ještě i ty hodnoty, tak si myslím, že se ten výběr už zúžil jenom na dva lidi – na dva guvernéry. Senátor Mike Kelly už v neděli na sociální sítě vyvěsil, že se bude věnovat Arizoně a arizonským občanům, ale pak to smazal.

Body pro Shapira

Jeden stratég blízký kampani řekl CNN, že není náhodou, že první zastávka kampaně Harrisové bude ve Philadelphii. Je to podle něj bod zlomu, který může vyhrát volby. Takže to by mluvilo z těch dvou ve prospěch Joshe Shapira, ne?

Obecně se v amerických médiích naznačuje, že Shapiro má skutečně lepší výchozí pozici. Už jenom proto, že má velmi blízký vztah více než dvacet let s Barackem Obamou. A Kamala Harrisová teď svůj kampaňový tým doplnila řadou významných osob z dvou prezidentských kampaní Baracka Obamy. To něco naznačuje.

A zastávka v Pensylvánii, ve Philadelphii, rozhodně také něco signalizuje.

A čím by mohl Josh Shapiro přispět? Jaká slabá místa Kamaly Harrisové může vyvážit a co jsou zase naopak jeho nevýhody?

Začnu těmi nevýhodami. Josh Shapiro je praktikující Žid a považuje se za sionistu. U progresivnějšího křídla voličů a části Demokratické strany by asi neměl velký úspěch a ohlas ve svých postojích ohledně dění v Gaze a v Izraeli.

Jeho výhody jsou, že má velké napojení na Baracka Obamu. Byl také velmi úspěšný v Pensylvánii i mezi konzervativními voliči. Má docela vysokou oblíbenost, která je mezi občany přes 60 procent. Je i velmi silný v ekonomických otázkách, umí tedy zapůsobit i na venkovské voliče.

To je rozhodně něco velmi důležitého v Pensylvánii a bez Pensylvánie nejspíš demokraté volby do Bílého domu vyhrát nemohou.

Josh Shapiro, guvernér Pensylvánie | Foto: Matt Rourke | Zdroj: ČTK / AP

Média zmiňují jako jeho slabiny třeba to, že loni rezignoval jeho blízký spolupracovník kvůli vyšetřování sexuálního obtěžování, což by mohlo narušit pozici Harrisové coby zastánkyně ženských práv. Ale když se přesunu ještě Timu Walzovi – jakou přidanou hodnotu nabízí on?

Tim Walz je stejně úspěšný guvernér s naprosto těsnou demokratickou většinou v Minnesotě pouze o jeden hlas. Praktikuje a je schopný zavádět ten nejideálnější scénář progresivní nebo liberální politiky. Takže je považován za pragmatického, demokratického, spíše trošku nalevo guvernéra, který navíc podporuje odbory.

On skutečně reprezentuje hlas silné, solidní sociální demokratické levice v Demokratické straně, aniž by tím nějakým zásadním způsobem antagonizoval středové nebo trošku víc napravo konzervativní křídlo Demokratické strany. Myslím si, že tohle jeho největší síla.

Tim Walz, guvernér Minnesoty | Foto: Jacquelyn Martin | Zdroj: ČTK / AP

Jak důležitá vůbec bude úloha viceprezidenta v kampani?

V kampani jde především o to, aby zaplnil slabá místa Kamala Harrisové v některých otázkách jako například imigrace nebo ekonomika. Někteří voliči jí možná nedůvěřují právě v socioekonomických otázkách.

Navíc je to černošská žena a někdo takový kandiduje za jednu ze dvou velkých amerických stran poprvé v historii. Proto je potřeba, aby ji doplnil bílý muž s historií z exekutivních funkcích. A aby jaksi vybalancoval některé strachy, které mohou voliči mít.

Tuto roli by pak mohl mít i v Bílém domě. Samozřejmě záleží na agendě, kterou mu dá prezident, respektive prezidentka.