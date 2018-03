Berlín| 25. 9. 2017 |pla, Kateřina Součková |Kultura

Rekonstrukci velvyslanectví v Berlíně za více než 500 milionů korun v pondělí schválila vláda. S přípravami by měli stavbaři začít příští rok a opravená by měla být do konce roku 2023.