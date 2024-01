Primátor Berlína Wegner přiznal vztah s podřízenou ministryní školství. Opozice se obává střetu zájmů

Berlín čelí dost pikantnímu problému. Dva členové regionální vlády oznámili, že spolu mají poměr - jde přitom o primátora, který je de facto premiér, a jeho přímou podřízenou - ministryni školství. Zemští poslanci tak mají obavy ze střetu zájmů. Berlín 20:14 7. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Berlínský primátor Kai Wegner ze strany CDU | Foto: Henning Schacht | Zdroj: dpp images / Reuters

Berlínský primátor Kai Wegner se ke vztahu přiznal až po dlouhých spekulacích, kvůli kterým ho dokonce členové parlamentu žádali o upřímnou odpověď. Wegner teprve kolem Vánoc oznámil, že ukončil poměr se svou dlouholetou družkou a matkou dvou dětí. Teď potvrdil, že má vztah s takzvanou senátorkou, tedy ministryní školství Katharinou Günther-Wünschovou.

Oba jsou členové konzervativní CDU a ve vládě sedí od jara. Jejich právníci vzkazují, že ten vztah začal teprve nedávno a dvojice prý důsledně odděluje pracovní věci od soukromých, jenže opozice tohle bere s rezervou.

Velkou otázkou je, jak dlouho ten poměr trval a jestli se Wegner s Günther-Wünschovou nestýkali třeba už koncem dubna, kdy se skládala vláda a kdy měl primátor zásadní slovo v tom, kdo na jaký resort nastoupí. Oba ale zdůrazňují, že mezi nimi tou dobou ještě nic nebylo.

Berlínu vládne koalice složená nejenom z CDU, tedy té strany, které jsou členy, ale i sociálních demokratů. Sociální demokraté teď mají obavy hlavně z toho, že by starosta protežoval resort své přítelkyně, například při rozdělování rozpočtu.

Ve firmě nemyslitelné

Lídr regionálních poslanců CDU Dirk Stettner neustále zdůrazňuje, že se nic takového nestane. Oba partneři se prý nebudou nijak zvýhodňovat. Kdekoliv v soukromé sféře by ale přitom něco takového bylo nemyslitelné. Firma by musela podle německých předpisů v podstatě automaticky spustit tzv. compliance řízení, aby vyhodnotila, jestli ten poměr může mít dopady na její řídící procesy.

V politice ale podobná pravidla neplatí, a oba proto budou v podstatě neustále čelit podezření ze střetu zájmu.

V minulosti to bylo skoro vždycky tak, že jeden ze dvojice obětoval svou kariéru ve prospěch druhého. Třeba v Berlíně to takhle udělali dva členové Zelených, kdy oba sice získali ministerská křesla, ale v různých funkčních obdobích, takže jeden vždy ustoupil do pozadí, zatímco ten druhý vykonával veřejnou funkci.

Možná nejznámějším příkladem je v tomhle ohledu manželství Olafa Scholze. Jeho žena už kdysi, když Scholz získal funkci hamburského primátora, začala záměrně působit v jiném regionu, aby se pracovně nestýkaly. To platí i nadále, kdy se angažuje pouze v Braniborsku a do celostátních záležitostí, pokud možno, nikdy nepromlouvá.