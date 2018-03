22. 4. 2015 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Českého občana zadrženého ve Spojených státech kvůli incidentu u vojenského zařízení s největší pravděpodobností čeká vyhoštění. Českému rozhlasu to potvrdil konzul České republiky ve Washingtonu Pavel Pitel. 46letého muže zadržely úřady ve státě New Jersey poté, co se pokusil vjet do vojenského areálu na vývoj zbraní a munice.