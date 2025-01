Právo na azyl v USA nejspíše zůstane, míní expert. Trump by musel odstoupit od Ženevské úmluvy

Jedním z hlavních politických cílů Donalda Trumpa je zásadní omezení migrace do Spojených států, včetně masivních deportací a zrušení automatického občanství pro děti narozené na americké půdě. „Je možné prodloužit zeď nebo postavit vojáky na hranice, ale charakter americké společnosti jako imigrační bude pokračovat,“ argumentuje na Českém rozhlasu Plus Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Praha 10:27 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právo na azyl je pevná součást amerického práva, říká Martin Rozumek (ilustrační foto) | Foto: Rebecca Noble | Zdroj: Reuters

Jak může nastupující administrativa realizovat ukončení práva na azyl, jak slibuje?

Právně velmi těžko, protože právo na azyl je pevná součást amerického práva a je i pevná součást mezinárodního práva. Takže by Donald Trump zřejmě musel odstoupit od Ženevské úmluvy a změnit i domácí americkou legislativu, což si myslím, že se nakonec nestane.

Na konci Bidenova mandátu byly počty přistěhovalců větší než na konci první Trumpovy éry. Pokud by docházelo k těm případným deportacím žadatelů, jak by to mohlo ovlivnit trendy migrace z jihu?

Ta zpráva se samozřejmě roznese velmi rychle. Na druhou stranu, Amerika je země imigrantů, ročně přichází 2,6 až 2,7 milionů osob legálně. Miliardáři kolem Donalda Trumpa už se vyslovili pro to, aby ten imigrační program kvalifikovaných sil pokračoval.

Takže si myslím, že sice je možné prodloužit zeď nebo postavit vojáky na hranice, ale charakter americké společnosti jako imigrační bude pokračovat.

Ani s těmi deportacemi nejsem příliš optimistický, že jich bude hodně. V USA není tradice kontrolovat lidem doklady, navíc každý vypadá jinak. Myslím si, že to je výrazný zásah do osobní svobody Američana, pokud vás někdo bude kontrolovat ve vnitrozemí a vy budete muset dokazovat dokladem – obvyklým dokladem je řidičský průkaz – svůj status.

Myslím si, že to vyvolá velký odpor i mnoho právních kroků ze strany právníků a právních zástupců. Takže co se týká deportací, docela si je dovedu představit z americko-mexické hranice, ale z vnitrozemí jenom velmi těžko.

Jak významným krokem by bylo zrušení automatického přidělování amerického občanství lidem, kteří se narodili na americké půdě?

To je zase významný zásah do amerického práva a pravděpodobně by vyžadoval změnu ústavy. Je tam možná i cesta přes soudy, ale právně je to zase velmi složité, ale možné to samozřejmě je.

My v Evropě tu tradici vůbec nemáme, občanství se řídí podle občanství rodičů, nikoliv podle země, kde se člověk narodil. Ale je to významný zásah do amerického práva pravděpodobně vyžadující i změnu ústavy.