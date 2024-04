Roste napětí mezi Británií a Irskem kvůli nelegální migraci. Lidé se obávají deportací do Rwandy

Ve Velké Británii nový zákon umožňující deportace nelegálních migrantů do Rwandy neplatí ani týden, napětí mezi Londýnem a Dublinem ale stoupá. Důvodem je příliv migrantů, kteří se obávají, že budou z Británie převezení do imigračního centra v Africe. Irsko proto připravuje novou legislativu. V pondělí o situaci poprvé jednali zástupci irské a britské vlády. Dublin 17:22 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První schůzka zástupců irské a britské vlády kvůli řešení migrační otázky | Foto: Yui Mok | Zdroj: Reuters

Irská vláda uvádí, že více než 80 procent všech migrantů, kteří žádají v posledních měsících v Irsku o azyl, přišlo z Velké Británie – respektive přes pozemní hranici ze Severního Irska. Irský premiér Simon Harris dokonce v neděli nepřímo obvinil Británii, že svou imigrační politikou ovlivňuje integritu Irska.

Harris se obává, že problém s migrací do Británie se přesune z velké části do Irska. Tamní ministryně spravedlnosti tak intenzivně připravuje legislativu, která by umožnila migranty ze Severního Irska vrátit zpátky do Velké Británie.

To však Británie rezolutně odmítá, což je jádrem sporu mezi oběma zeměmi. Mluvčí britské vlády řekl, že v žádném případě nebudou přijímat migranty ze země Evropské unie. Je však nepravděpodobné, že by došlo k brzké dohodě a to napětí nějakou chvíli asi bude trvat.

Zatím není jasné, kdy by měly do Rwandy první lety vyrazit. Podle nejnovějších informací britské úřady začaly shromažďovat první nelegální migranty, pro které je v detenčních zařízeních připraveno údajně 2200 míst. Připraveni jsou i soudci, díky čemuž by se detenční proces uspíšil a první lety by mohly odletět už v červenci. S blížícími se volbami bude britská vláda určitě chtít ukázat, že něco v této věci dělá.